NGO是不少網民眼中的筍工之選，勝在薪高糧準、多假好福利。最近有網民在網上討論區，指自己做了兩年NGO，今年終於下定決心遞信走人，更透露了自己的人工「祼辭之後心境愉快咗，飯都食多碗，番工都想摸下同事頭仔講聲早晨。」令網民大為好奇，原來NGO = 筍工作是假象？



做NGO低層是搵笨？

網民「蘇保迪」在連登討論區中發文，指自己在NGO中工作兩年，別人眼中的筍工，他所經歷的，卻是「跟project基本上乜都關你事，仲要top up中心嘅恆常工作，做到爆哂暗瘡同瘦咗好多。」工作量極高令他非常辛苦，更誇張的是兩年內人工只加了一次，而且講明冇得升職。

人工方面，很多人以為NGO是優差，更有不少員工福利，不過當網民一看到樓主的人工之後，覺得樓主走得好，因為樓主表示，自己的人工只得15k。有網民直言樓主走得明智，因NGO在外人眼中是筍工，真正做過就會知道，「管理又亂，程序嘢又跟到足」大量無謂而重複的工作量。更有網民表示，「肥上瘦下」是NGO的常態，就算8大畢業，入職亦只得12、13k，非常「搵笨」。

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有時看上去是好事、優差的工作，實際上可能是一個陷阱！早前有網民分享，返新工時公司表示，可以預支一年人工，令他大感驚喜，認為是好事一年。不過有過來人指出，當中其實有很多細思極恐的內情！

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大家覺得根樓主的決定明智嗎？如果一次過出一年糧你又可以接受到嗎？留言分享一下看法吧！

同場加映：轉工注意！網民列9項有等於無公司福利：連MPF都好意思講當係

轉工旺季，對於打算轉工的打工仔來說，工作福利自然是考慮的重要因素之一。有網民列舉出香港公司常見的10個垃圾級福利，笑指有公司「連會供MPF（強積金）都好意思當係福利」。👉即睇香港公司有幾誇張👈

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