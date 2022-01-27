【山羊座／水瓶座／處女座／巨蟹座】山羊座的外表是冰冷的，山羊是很有責任感的，山羊對待另一半的要求非常高，所以山羊不會輕易愛上一個人。可是山羊一旦用心愛一個人，就會是一輩子的事情。
不過，你要是敢辜負山羊，山羊不但不會選擇“出軌”，還會讓你失去現有的一切。因此，當山羊真心對你好的時候，你可別對山羊有任何的偏見！
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水瓶座
水瓶的思維邏輯能力非常強，可以說水瓶的顏值和智商都是成正比的。看起來水瓶和藹可親，對誰都充滿笑容，可是水瓶座的人也是很精明的。
因為當你辜負了水瓶，水瓶就不會再對你笑容，所以水瓶也是很理性的，你別看水瓶平時對你這麼好，其實水瓶也是有脾氣的。和水瓶談戀愛最重要的就是陪伴，你要是只顧自己的生活，水瓶就很難再對你有好感。比起分手，水瓶才不想繼續過著踏實的生活。
巨蟹座
巨蟹的外表是很溫柔的，巨蟹對誰都仁慈，面對前任也是如此。可是巨蟹是忍受不了另一半對自己有欺騙的行為，巨蟹可以選擇分手， 但不能選擇背叛。
你要是敢做出背叛的事情，巨蟹就敢選擇“出軌”，而且巨蟹一旦做出決定，就不會再選擇回頭！你要知道巨蟹只會一心一意愛一個人，深情的巨蟹不願做出出格的事情。
處女座
處女對待感情是很被動的，因為處女對愛情是有很高的要求，所以你要是敢做出對不起處女的事情，就別怪處女選擇“出軌”。
處女喜歡一個人是很難的，處女挑選異性是需要經過深思熟慮的，你別以為處女喜歡你是說說而已。因此，處女會被愛情沖昏了頭腦，請珍惜好願意為你付出的處女座。
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