12星座12月運勢大公開　呢個星座財運急升　天秤要小心人際關係

年關將近，在最後一個月裡，自己又會以什麼樣的方式收尾呢？日本網站「愛カツ」就分析各大星座的十二月運勢，瞭解自己運氣好壞的同時，也能知道該怎麼做出應對。



白羊座

白羊座在十二月注意力會比較散漫，讓自己遇事的失敗率小幅提升。雖然是小幅，但累積起來仍可能成為大麻煩的。因此無論在進行任何事情之前，先來個深呼吸重整情緒，並養成良好的作息，就能提升自我運勢。

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金牛座

金牛座在十二月有可能變得容易計較得失，雖然工作上可能進行的還算順，但如果保持著冷酷的形象，可能會在人際關係上招致反效果。因此以誠意待人，才是打開運氣之道。

雙子座

雙子座在十二月可能積蓄了一些疲勞，在影響工作效率下，可能連簡單的事情都常常花費不少力氣，如此又讓身心更加疲憊。好好重整生活節奏，三餐吃些營養的東西，讓自己恢復元氣吧。

巨蟹座

巨蟹座在十二月可能會相當忙碌，由於機會的到來，自己也會顯得躍躍欲試。要注意自己會不會太拚，結果造成過度緊繃。每天稍微來點按摩之類的放鬆，就能夠緩和情緒，還能發揮自身優異的直覺。

獅子座

獅子座在十二月能過得輕鬆而穩健，不過太過放鬆的話，很可能會錯失良機。而且要是注意力下滑，也可能會遺失東西。所以貴重物品一定要好好存放，以免出現意外。

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處女座

隨著這一年結束，處女座的狀況也會越來越好。不過如果得意忘形，也可能招來災禍。反之若是好好努力，成果就一定看得見，但要盡量避免一心二用，須將事情分清楚處理為佳。

天秤座

天秤座在計畫表上，有許多必須在十二月搞定的事情。不過天秤座也很可能在這時發揮驚人的判斷力，好好的處理完這一切。但是要小心人際關係，盡量避免衝突，且如果出現聽起來好康過頭的東西就得留意，背後很可能藏有什麼內幕。

天蠍座

天蠍座在十二月可說是行程滿檔，缺乏讓自己放鬆的時候。想要在繁忙中開闢一條道路，不妨多聽聽前輩等過來人的意見。積極的向外行動，也能替自己帶來好運。

人馬座

人馬座在十二月會變得自信滿滿，趁著直覺來到頂尖的時刻，可以重新檢視一下自我，捨棄不必要的事物。不過此時也會變得比較聽不進建言，然而在固執的同時，也別忘記多加考慮別人的感受。

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山羊座

十二月是山羊座適合向外的月份，不只自己行動力增加，也能藉由著外出緩解自身情緒，但要避免花錢買太多東西。而一直碰到的瓶頸，可以藉由著採取更為客觀的視點，或許就能找出解決之道。

水瓶座

水瓶座在十二月的運勢不差，很可能會完成一些大目標。然而即使如此，自身卻仍會感到有些不滿足。如果碰上這種情況，可以多跟親友們談談，釐清一下內心情緒，別把自己逼得太緊了。

雙魚座

雙魚座在十二月的財運上升，很可能會有機會用划算的價格，買到夢寐以求的東西。工作上雖然可能會碰上一些困難，不過保持著謙虛的態度，旁人也會出手幫忙的，更可以藉由突破難關而吸收經驗，幫助自我成長。

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