解夢｜夢見棺材、夢見蛇都係發達吉兆！5種夢境預知你財運降臨

對於夢境，常常會出現許多科學無法去解釋的現象，可能是種預兆，也可能反應你內心的潛意識。



這次就讓我們來看看，當你睡覺時夢到哪些夢境，可能就預言了你在不久之後有很高的機會有偏財降臨囉！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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夢到撿到錢

既然要偏財，夢到錢就是最直接的預言了！如果你夢到自己在地上一直撿到錢，就代表你在最近有可能有不錯的偏財運，或者會有很好的機遇可以賺到錢。此外，如果你夢到的是收別人給的錢，也是一個可以得到想要的東西的象徵，不過同時在現實生活中你也記得要去幫助他人，可以讓這財運更心安理得。

夢到水

水在命理上代表著財，自然也代表財運的到來。如果夢到清水代表正財運，夢到混濁的水代表偏財運，此外水也有貴人運的象徵，而這貴人也將能為你帶財。不過如果夢到水，起床後發現尿床，這就另當別論了。

夢到火

周公解夢中記載：「火焰炎炎主發財、見燭者主發大財」，所以夢到火當然也是偏財的象徵。而且火也代表著我們內心對於事業與未來充滿希望和熱情，抱持著這樣的信念勢必也會為你賺來更多的財富。反之，如果夢到火卻被撲滅，可能代表你近期會有財務上的虧損了。

夢到蛇

蛇雖然長得恐怖，但代表著智慧，夢到牠表示你將透過自己的能力去賺取到應有的財富，尤其如果在夢中你還被蛇咬傷，正是發大財的吉兆。不過如果蛇從你眼前溜走，或者鑽到洞裡面，則是代表你會有金錢上的損失。

夢到棺材

雖然現實生活中我們對於棺材多有忌諱，但隱含的寓意便是「升官發財」，你可能會獲得上司的賞識或者職位升遷，如果夢裡棺材還是開啟的，那可能會有暴富的機會，少則財運提升，多則準備大富大貴！

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