解夢｜為何夢見前男友？9種情景反映不同心理：前度送禮預兆復合

「已經分手了幹嘛還來我夢裡！」你曾經有夢見前男友的經驗嗎？覺得自己已經可以從這段感情走出，卻又夢見他，「難道我還忘不了他嗎？」這可不一定！日本戀愛諮詢網站《恋愛jp》分析「夢見前男友的9種情況」，夢到並不代表你還想跟他破鏡重圓，反而有可能是一段新感情即將來臨的預兆！



日有所思夜有所夢？其實夢見前度不一定代表你對他餘情未了！快看不同夢境反映了你甚麼心底秘密吧~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 和前男友接吻

夢見和前男友接吻，表示妳對他的心中還有情意。如果妳已經有新的男朋友，則表示妳對於現任男友覺得有點不足，因此自己也不自覺地把他跟前男友比較。

2. 前男友送妳禮物

前男友應該還對妳有情意，這表示如果妳有想要復合的心意，就有機會重新在一起。

3. 和前男友復合

這表示妳的心裡已經整理好前一段感情，對於邁向下一段感情的態度比較積極。

4. 和前男友交往時候的事情

妳很懷念和他過去的那段美好時光，因此不自覺地想起和他在一起的事。不過要注意一點，如果妳對於現在的人際關係或感情狀況有所不滿，這種夢境其實在反應妳「想要逃避現實」的想法。

5. 收到前男友的聯絡

夢見「收到聯絡的夢」，代表妳對於現在的戀愛或人際關係感到寂寞，「想和其他人聯絡」、「想被他人了解」的慾望因而反映在夢境裡。

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6. 前男友有了新女友

即使妳沒有自覺，其實妳還是對他有所迷戀，對於拋下自己的他能獲得幸福感到不能諒解。不過，如果夢中的妳真心為交了新女友的他感到開心、祝福，這就表示妳已經做好迎接下段感情的準備了。

7. 前男友的態度很冷淡

妳對於過去失敗的愛情很在意，並害怕之後也會重蹈覆轍，對戀愛感到膽怯。不過，換個角度看，這表示妳現在有一個「新的可能」正在發生，所以才會讓妳覺得猶豫，試著克服障礙，拿起勇氣踏出那一步吧！

8. 前男友和別的女性結婚，還派了喜帖

夢見前男友娶了別的女人，表示妳真的很不希望看到這種情況發生，心中的某個角落抱持著「他絕對不可以比我早結婚」的想法。

9. 頻繁地夢見和前男友一起約會

常常夢見和前男友一起玩的情況，通常代表妳對他還有迷戀，如果夢中內容大部分是快樂的，那麼表示妳的心中很想與他復合。

夢境就像鏡子一樣，會反映出你真實的內心想法，夢見前男友的內容、心境不同，呈現出的「現況」也有差異。從夢境可以大致了解你目前的心理狀態，對於冷靜地處理人際關係、感情有所助益，試著了解夢所傳達出的訊息，好好解決遇到的困境吧！

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】