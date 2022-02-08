網紅黃琳一個角度激似Angelababy獲封「兇版楊穎」IG突破70萬追蹤

【黃琳／Angelababy】在instagram上坐擁70萬追蹤者的黃琳，不僅身材姣好、因一些角度看似Angelababy的原因，使得她也成為了媒體寵兒，並爭相關注黃琳的一舉一動。



近期，黃琳除了發行單曲〈CUTIE〉和〈COMFORTABLE〉引發粉絲激讚外，她稍早又驚喜釋出短片、紀錄下她起床時的模樣，又再讓網友暴動直呼 “這運鏡太可以”！

【圖輯】點圖放大看「兇版Angelababy」黃琳IG性感美照👇👇👇

+ 15

因為在這短短23秒的影像中，黃琳除了單穿針織衫意外凸顯曼妙曲線、其攝影的運鏡更從下往上，一併拍攝了她的翹臀，連奎丁都現身留言下「美尻」，火辣程度可見一斑。

【圖輯】點圖放大看黃琳IG 23秒性感短片👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

預購首天就衝上「銷售排行冠軍」！國民女友 林莎 最新實體寫真《莎甜苦辣》正式於尖端網路書店開售

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】