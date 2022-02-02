【虎年/韓國新年/新年習俗】農曆新年是華人社會重要節日之一，大家都會去拜年和親友聚首一堂，其實韓國人也會大舉慶祝春節，有些傳統習俗和我們的十分相似，有些就截然不同，一起來了解Oppa們是如何過節吧！



不少韓星都會著韓服影相，向大家問候 / BTS official facebook圖片

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韓國人除了中秋之外，第二大的傳統節日就是春節（설날），又稱為歲首（세수）或新元（신원），跟中國人的農曆新年的日期是一樣，而且和香港一樣有3日新年假期放，不過他們就不叫年初一年初二年初三。當地同樣有不同習俗去驅除厄運，以及帶來好運，而且一家人聚會時為了炒熱氣氛，亦會好像我們打麻將般，玩傳統遊戲維繫感情。

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應節食物求好意頭

農曆新年的菜式通常都帶有寓意，如髮菜蠔豉代表「發財好市」、吃魚會「年年有餘」等。韓國人過春節亦會吃特別的食物，雖然以下都是當地的家常菜式，不過因為帶有祝福之意，每到新年人人必吃！

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