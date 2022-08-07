韓國Oppa流汗竟是香的！性感網紅用力一索極宵魂　醫生證實真係香

夏日炎炎，光是站在太陽底下就全身是汗，更別說會有難聞的汗臭味，不過台灣網紅琳妲近日就在節目分享，韓國男生幾乎沒有「體臭」問題！



琳妲此話一出立刻引起在場來賓質疑，不過隨後也得到醫生證實表示，因為基因問題，韓國人很少有體臭，讓不少人不可置信直呼「真的假的」、「太不公平了吧」。

【圖輯】韓國Oppa香汗淋漓醫生證實是真的！（點圖放大了解你不知道的「體味冷知識」👇👇👇）

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近年來韓流當道，不論是影視或是偶像歌手，熱度都席捲全球，許多年輕的女粉絲都會以「Oppa」來稱呼自己喜歡的男星，而台灣網紅琳妲近日就在節目《同學來了》分享，韓國男生「幾乎沒有體臭基因」，不只主持人阿Ken露出不可置信的表情，在場其他來賓也都不相信。

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對此，當地醫生洪暐傑就解釋，有關「韓國Oppa比較不會有體臭」，這一點其實這是正確的，因為我們體內有一個叫做G型基因，它管的是頂分泌腺，也就是分泌一些汗液，進而產生汗臭的部分，而根據統計結果，只有2%的韓國人擁有這個基因，也因此他們有汗臭的比例較低。

此外，台醫也分享，要如何判斷自己有沒有G型基因，最快的方法就是看自己的耳屎，如果是濕濕的耳屎，就代表自己是有著G型基因，反之就是沒有，讓不少人聽完都驚呼，「太不公平了吧」、「真的長知識了」。

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