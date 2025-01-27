日本新年利是封為何是白色？日本人也有利是公價　2大數字要避忌

在日本過年期間，大家最期待的是什麼樣的活動呢？是到神社參拜、觀看 NHK 紅白歌唱大賽，還是領紅包（利市／利是），也就是所謂的壓歲錢「お年玉」呢？今天就讓我們來介紹日本的紅包習俗吧！



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日本壓歲錢「お年玉」習俗

相信許多人對於「お年玉」的印象，通常都是孩子們每年能夠拿到的壓歲錢。但實際上，在昭和 30 年代（西元 1955 年）之前，孩子們過年領的並不是「お年玉」，大多是「鏡餅」（年糕）或其他商品為主喔！



那為什麼在日本過年時，大多會送「鏡餅」呢？其實，「鏡餅」在日本被視為年神的靈魂象徵，因此只要吃下「鏡餅」，就等於服用了年神一部份的靈魂，可以保佑新一年的平安與順利。

而在昭和 30 年代後期，隨著日本經濟的快速發展，各大都市開始流行直接將現金作為「お年玉」發給孩子們。這一習慣逐漸普及到全國，也演變成了今日的形式。

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日本「お年玉」禁忌

就算在日本，發放「お年玉」也是有禁忌的喔！這些禁忌和台灣有很大不同。首先，在日本，「お年玉」不能發給比自己身份更高的人。也就是說，下屬不能發給上司、弟弟不能發給姐姐、孩子不能發給父母。



這是因為在日本的「お年玉」習俗中，通常是輩份或身份較高的人發給晚輩或下屬。因此，在日本並沒有像台灣一樣包紅包給父母的習慣。

除此之外，在金額上也有一些禁忌。例如，台灣的紅包通常以雙數為吉祥，但在日本則要避免「4」和「9」這類數字，因為它們的日文發音分別對應「死」和「苦」。

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日本的紅包都包多少錢？

那麼應該很多人會疑問，壓歲錢到底會包多少錢呢？其實習慣上日本人的紅包會跟孩子們的年齡有關係喔！



日本人普遍不會包紅包給還在三歲之前還是牙牙學語的嬰幼兒，通常是等到小孩子進入幼稚園之後才會開始包紅包的，價錢大概落在500~1000日幣不等，而小學生大概可以領到1000~3000日幣左右，初中生大概是5000日幣上下，而高中大學則大概在5000~一萬日幣左右，當然實際上包多少，還是要看親戚們的口袋有多深，有多疼愛這些小朋友們囉！

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有趣的「お年玉」包裝

相較於華人圈重視喜慶紅包的「紅色」外觀，日本對於「お年玉」包裝的設計的風格就比較多元，有些也非常有創意！以下介紹幾款有趣的包裝吧：



夏目漱石曾經是日幣一千日圓上的人物。這款「お年玉」的包裝上印著他的形象，他還說：「這是來自我的一點心意。」如果應用到台幣，紅包袋上印著幾個卡通小朋友，會不會也很有創意呢？

夏目漱石曾經是日幣一千日圓上的人物。（X@amatoro_o）

最近，一萬日圓的鈔票版型有所更改，上面的人物換成了澀澤榮一。有一款「お年玉」的包裝就印著澀澤榮一，並寫著：「來讓經濟循環吧。」這隱喻著希望孩子們拿著「お年玉」開心花錢的美好寓意。

最近，一萬日圓的鈔票版型有所更改，上面的人物換成了澀澤榮一（X@cc_hanetama）

還有一款包裝是專為長輩偷偷發「お年玉」設計。袋子上有一隻可愛的貓咪說：「這可是秘密喵。」更有趣的是，「お年玉」的外包裝上還印著「贓款」兩字，讓人不禁會心一笑。

還有一款包裝是專為長輩偷偷發「お年玉」設計。（X@nakayama_0129）

相似又有些不同的新年習俗

透過「お年玉」的習俗，我們不僅看到了日本新年的傳統與文化變遷，還體會到對幸福與祝福的獨特表達方式。從象徵年神祝福的「鏡餅」到象徵經濟繁榮的「お年玉」，再到充滿創意的「お年玉」包裝設計，這些都反映出日本人對新年儀式的重視與創新精神。大家又最喜歡新年的哪一項習俗呢？



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