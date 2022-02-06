相信每個人的學生時代裏，總有一個讓你著迷的男神或籃球隊隊長，他在你眼中如同污泥中的白蓮那般遙不可及，就算想像過多少次和他拍拖的模樣，最後也驚覺只是黃粱一夢。而你不知不覺便把對方放上了心中的神檯，默默看著他拖著別人的手離開校園。其實追到男神並不是不可能的任務，首先第一件事必先搣甩專稱對方為「神」的習慣，以下專家教你5招追到男神變男友！



《二十五，二十一》劇照

最近香港又再次重現全民追星的盛世景象，出到街彷彿見到無數個同姓的「乜太」看著同一塊廣告牌瘋狂尖叫，雖說追星只是幻想成分較多，但有不少人會將這樣的感情投射在愛情身上，默默盼望自己有一天真的能成為「乜太」的日子。

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然而，其實粉絲和偶像成為情侶的機會真的近乎0，全因兩者的地位並不對等，當你一直表現出崇拜的行為，對方亦會不自覺地睇低你一線，更不會把你視作戀愛的對象。除非融入同一個圈子，令彼此的關係成為對等。

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HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如（Yubi）表示無論是什麼樣的關係，都應該同等地對待大家。在現實生活中也有不少人會把學校或公司裏的心儀對象視作為男／女神，但這種將對方放上神檯的行為，也會不自覺地拉開了彼此的地位差距，變相扼殺了雙方發展的可能性。

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《二十五，二十一》劇照

另外，Yubi分享兩件speed dating看到的事件，首先在一次drinking party，有位參加者酷似言承旭，結果有4位女生同時睇中他，但過程中又一直扮毫不在乎，然而當翻版言承旭一走，4位女生又立刻捉住他抄牌。

而另一次的drinking party，則有位港姐級的女生參加，完結時4位男生站在𨋢口等她，爭相送對方到地鐵站，但最後並沒有人成功拿到電話。Yubi表示其實一急你便輸了，大家應該多增廣建聞，抱識朋友的心態交流，才不會被對方輕視為「兵」。

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其實很多時候困著自己的並不是別人，而是自己的心態，若總是想著不可能，而放棄去嘗試的機會，豈不是這輩子也沒有出pool的機會？別再猶豫了，快向自己的心儀對象拋出橄欖枝吧！

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無論是利用WhatsApp、Instagram、交友平台還是其他網上的途徑，有不少人在認識新對象時都是先從互相send message開始，而且天天不斷。然而，明明在WhatsApp裏無話不談的你們，到了真實見面的時候卻又相對無言，尷尬非常。HK Romance Dating極速約會公司配對顧問張惠萍（Anita）表示其實每日WhatsApp非但不能讓感情升溫，相反會令溫度下降，除了因為純文字沒有語氣容易令人誤會外，每日WhatsApp會急速消耗話題，結果「出到嚟冇計傾」！

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