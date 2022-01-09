經常爭少少拍得成拖？專家揭港男港女永續A0死因｜出POOL補習班

是否覺得自己內外條件也不差，也有跟異性約會過，甚至曖昧過，卻永遠行不到出POOL那一步？有愛情專家分析，經常爭少少就拍得成拖，埋門一腳卻撻Ｑ的男女都有3大共通點！



有speed dating專寥指，永續A0男女都有以下三大共通點（《偶然發現的一天》劇照）

踏入2022新一年，不少年輕男女其中一個新年願望都是出POOL成功，但又有幾多人願望成真？身邉總有外貌內在也優質的男女性朋友未知何解單身多年仍未有拖拍，又或者有跟異性約會卻往往只差一步才拍得成拖，究竟衰啲乜？



HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如(YUBI)指不少單身男女經常約會後沒有了下文，若屬此類型就要審視一下自己，她更指大部分永續A0男女都有以下三大共通點 !

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1.自信不夠突然舉白旗

首先大家要審視一下自己，你識唔識觀察IOI(Indicator of Interest)。意思是別人一直俾signal你，但你因為不夠自信，又或者安全感不足，搞到自己無啦啦舉白旗。

YUBI表示，曾經有位單對單約會男客人同位空姐客人約會，對方經常去完旅行都會買手信給他，但男客人因為見到空姐成日同班同事食飯出街，就覺得對方好多人追，所以無啦啦自己投降離場。這類人對自己不夠客觀，女仔就可能抱住傳統矜持態度，認為要「吊高來賣」先馨香，搞到男士最後冇癮離場。

有些人會自信不足在約會後自己打退堂鼓（《智異山》劇照)

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2. 無謂堅持最後得個桔

有些男專業人士好堅持搵位醫生律師女朋友，即使遇到好靚的其他行業人士都會退場。大家要客觀問下自己，究竟是對方唔適合你，還是對方根本不喜歡你呢種類型呢？

3. 表現太忙會「趕客」

還有一類型人，可能各方面條件都不錯，但成日令自己生活變得好忙，令人地接近不到自己。YUBI透露，曾有名單對單約會女客人，她條件不錯，但就將好多時間放喺工作，成日考好多專業試，搞到男生好難約到她。又曾經有位男客人，在兩小時Speed Dating活動中，用了1小時45分鐘傾電話覆客人。

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