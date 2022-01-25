日本北海道最近出現了令人震驚的畫面，在稚內海岸邊出現大量沙甸魚屍體，引媒體關注。當地亦有不少市民到場執屍，將海岸當成「天然雪櫃」把沙甸魚撿回家煮食。到底爲何沙甸魚會集體死亡呢？一起來看看吧！



《ANN NEWS》 截圖

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北海道向來以寒冷聞名，冬天時吸引世界各地旅客到當地滑雪、吃海鮮。最近卻發現海岸邊10公里以上佈滿沙甸魚屍體，一個個魚頭外露在雪地中。傳媒到場視察，訪問到場居民。

👇👇👇即睇沙甸魚集體死亡原因👇👇👇

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其實看到大量沙甸魚屍體不免會覺得毛骨悚然，亦非常可惜。不論天災還是人禍，看到這種生態災難更提醒我們要愛護環境。大家不妨留言分享一下對事件看法。

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