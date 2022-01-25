香港新晉女團COLLAR正式擔任香港寶礦力水特代言，是正式出道後首支全團代言廣告合約，其實寶礦力水特一直是日本新晉女星搖籃，綾瀨遙、中條彩未、川口春奈、宮澤理惠等便拍攝為其拍攝過廣告，日本媒體公布「歷代最可愛寶礦力女郎排名」，綾瀨遙雖然打敗眾多新生代女星，但仍然未得到第一，到底誰可以力壓綾瀨遙得到冠軍呢？



由《全民造星IV》挑選出來的女團COLLAR成近月話題，一眾成員更粉絲眾多，有網民更開FＢ群組前夫反擊戰以對抗前妻追捧的MIRROR，而日前她們更擔任香港寶礦力水特代言，將來更會獻唱廣告主題曲，成為寶礦力首個本地廣告歌！

👉清水健「勃起餐單」食足15年 日本AV男神：有一種食物是天然偉哥其實寶礦力水特一直是日本新晉女星搖籃，不少女星如綾瀨遙、中條彩未、川口春奈等都曾做過代言，而日本媒體《Gooランキング》 公布由網民票選出的20個「歷代最可愛寶礦力女郎排名」，除了有綾瀨遙，還有汐谷友希、中條彩未等女星，到底誰能得到冠軍呢？

【20】汐谷友希

【20】汐谷友希

汐谷友希只有17歲，是一位超新星。當未成年的她滲透著一股年輕活力，無疑是著重活力的寶礦力女郎最佳人選之一。她曾參加多次試鏡才被選上，她說︰「可以承接多位大前輩的重任成為新一代寶礦力代言人，演出日本國民飲品廣告一直是我的願望。」

【19】中島Sena

【19】中島Sena

比汐谷友希更年輕的，是今年只有15歲的話題新人中島Sena。之所以成為話題，是因為她出道時只有11歲，卻已經以「厭世少女」的稱號而聞名，冷淡氣質像極了厭世女王小松菜奈。然而想不到她在寶礦力的廣告中，卻能表示出一種獨有的活力，這也是她特別的地方。

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【2】綾瀨遙

她在演出《在世界中心呼喚愛》之後，立刻得到成為寶礦力女郎的機會，更因為多次代言而留下深刻印象。同時擁有清純形象但傲人的身段是她的優勢。

【1】川口春奈

打敗大前輩綾瀨遙奪得第一名，拍寶礦力廣告的時候她只有14歲，處處洋溢著青春活力，在陽光海灘下她更顯可愛。結果廣告令她知名度立刻提升，更賺到了很多拍日劇的機會，例如在真人版《金田一少年之事件簿》中飾演七瀨美雪。

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