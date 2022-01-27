改編自推理漫畫的日劇《勿說是推理》正在熱播中，除了菅田將暉被讚演技出色，其他配角也十分搶鏡。最近劇中三位演員尾上松也、伊藤沙莉、筒井道隆上日本整人節目《ドッキリGP》，表面上是拍攝劇集宣傳片，實際上是要用「靜電珍珠奶茶」整尾上松也，結果竟然波及其他劇組人員…



《ドッキリGP》節目截圖

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這次《ドッキリGP》邀請到《勿說是推理》的三位「幸運兒」爲我們帶來歡樂。整人劇組一開始只打算用「靜電珍珠奶茶」電尾上松也，而也成功令他驚嚇噴奶。不過故事並不是電一次就可以結束…

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尾上松也不甘自己一人受苦，不斷找方法令同伴們也可以身同感受。最後他自己被電了三次，但也逼得伊藤沙莉和筒井道隆被各電一次，讓他如願以償。

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除了波及到《勿說是推理》的其餘兩位演員，尾上松也的影響力蔓延到電視廠。令幸災樂禍的兩位節目嘉賓也接連受到「靜電珍珠奶茶」之刑，場面非常搞笑。大家又會不會想試試「靜電珍珠奶茶」的威力呢？希望這次的整人計劃沒有令演員們留下陰影吧。

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