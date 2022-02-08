冬奧開幕又掀起大家對運動賽事的狂熱，當然希望運動員為自己國家爭光贏得獎牌，不過韓國女團aespa中國成員寧寧就因祝賀國家隊勝出具有爭議的短道速滑賽事，而成為韓國網民出氣對象！



寧寧 / aespa@Twitter

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北京冬奧近日開幕，中國在短道速滑混合團體接力項目摘下第一面金牌，但比賽過程有爭議，惹來「黑哨」之嫌。國家隊4人包括曲春雨、范可新、武大靖及任子威，準決賽原先不敵匈牙利及美國出局，但上訴後獲改判，最終美國及俄羅斯因阻礙交棒而被DQ，中國隊晉級決賽之餘更險勝意大利摘金。

韓國一向是短道速滑接力強國，但今次在初賽意外出局，當地媒體亦一面倒狠批，指中國能奪金全因受惠於裁判的決定，而且近年大量吸納韓國的滑冰人才加入，如去年轉籍的平昌冬奧冠軍林孝埈。事件引來韓國網民洗版式討論，指強敵中國贏得不光彩，而女團aespa的中國成員寧寧更因祝賀國家隊而被炮轟。

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aespa在2020年出道，當年橫掃多個新人獎之外又有5台冠軍歌，獲「怪物新人」稱號。成員包括韓國籍的Karina和Winter、日韓混血兒Giselle和中國籍的寧寧。在韓國發展的中國人一直備受爭議，因為不少人出道賺取名氣後便退隊回國發展，惹來當地網民反感。

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