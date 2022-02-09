Omicron第五次疫情失控，截至上午11時（9日）更新增逾千宗確診個案，政府及不少公司都安排員工在家工作 Work From Home。不過工作團隊配合，遇上藉在家工作偷懶的同事，打工仔苦不堪言。

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疫情嚴重，不少公司也推行WFH，部分也行AB team更，以減少人流。不過有網民於討論區大呻，「Home Office發覺同事完全唔做嘢，當正放假咁。」在家工作遇上「扮工」同事，未完成本份乘機偷懶，拖住大家工作進度之餘，遲下大家分分鐘可能要做埋佢個份，萬一老細見有人偷懶一時火起，全體捱罵甚至要集體返公司辦公就GG！

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企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」指，「惡人自有惡人磨，佢想懶你估咁容易」，趁大家現在都在家工作，是清晰劃分工作分工的好時機。

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同場加映：Omicron｜高官叫確診者自己揸車去急症 10句聽完反白眼抗疫膠句

疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。點擊看高官專家抗疫10大金句