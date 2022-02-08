第五次疫情失控，今日(8日)香港已新增逾600宗個案，不少公司為抗疫都安排員工在家工作，不過並非所有工種都可以WFH，也當然有「腦細」會擔心員工偷懶而不願推行。近日有網民在FB投稿，指大膽向老闆提問能否WFH，誰知對方一句神回令樓主不知所措！



本港Omicron疫情失控，政府已呼籲市民要減少外出，不過不是每個僱主也推行在家工作抗疫，有些工種也難以WFH。有網民在「扮工室求生攻略」FB專頁投稿，表示曾問老細可不可以在家工作，結果老細這樣答他：「你當公司係自己屋企咪得！」網民更問一眾打工仔，應該要如何回覆對方。 網民立即腦洞大開，教樓主點樣神回返老闆！

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同場加映：Omicron｜高官叫確診者自己揸車去急症 10句聽完反白眼抗疫膠句

疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。即睇高官專家10大疫情膠句!