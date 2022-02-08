第五波疫情下港府收緊防疫措施，特首林鄭月娥今(8日)宣布，將宗教場所、商場、百貨公司，街市(或市集)、髮型及理髮屋等，加入到受599F章限制的表列處所中。當中宗教處所及髮型屋，由本周四(10日)起關閉至2月24日凌晨零時，意味全香港即將有近一個月時間「冇髮剪」。



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全香港一個月冇得剪髮

另一方面，林鄭月娥又表明，所有受制於599章處所，於本月24日起，全部要用疫苗通行證及安心出行，亦需更新至「安心出行APP 3.0」，方便處所營辦人可核對疫苗紀錄，代表就算髮型屋重開之後，也要打了疫苗才可以剪髮。

措施一出即引起網民議論紛紛，表示要立即去剪髮或者「執執個髮型」，不然會長髮披面，甚至髮型崩壞。其實長頭髮又有咩可怕喎？不少明星都試過髮型崩壞，當中不乏天王巨星及國際人物，這些經典車禍級髮型，有望再現街頭。

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除了無髮可剪之外，政府也收緊限聚令至2人，並禁止兩個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會；違反強檢令或圍封檢令罰款亦將「加辣」，由5,000元倍增至1萬元，意味著連麻雀都冇得打。

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疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。👉即睇高官幾另類口才👈

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