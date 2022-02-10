韓國的黃大憲在北京冬奧短道速滑1,500米贏金牌，成韓國今屆首面金牌，連總統文在寅都發文祝賀。他在台上除口罩領獎的一刻更在韓國討論區爆紅，其實韓國隊還有不少美男，當中更有前童星及YouTuber！



韓國選手黃大憲在北京冬奧男單短道速滑1,500米決賽為國家摘下首面金牌，他在2月7日的1,000米準決賽因犯規被判DQ，當時獲BTS隊長RM支持而雙雙被內地網民留言攻擊，今次一掃先前的不公平爭議。

黃大憲

奪金後總統文在寅亦發文大讚他表現出色，而黃大憲在台上除下口罩領獎的一刻，更在韓國討論區爆紅。今次是黃大憲第一面奧運金牌，他4年前參加平昌冬奧時，在同一項目只排第14名，實力突飛猛進。其實韓國隊還有不少冬奧健兒，當中有人曾是童星，亦有人獲粉絲集資買下地鐵廣告版應援。

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黃大憲台上除下口罩領獎的一刻，在韓國討論區爆紅。

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韓國討論區氣氛相當熾熱，網民除了替黃大憲高興，也有不少人因為他除下口罩後的俊俏外貌而「入坑」。搞笑又可愛的是有網民要公開起訴黃大憲：「明明不會和我結婚，但就看著我微笑，我要起訴你，和我註冊結婚才會撒訴～」可見他人氣高企！

有韓國網民要「公開起訴」黃大憲 / theqoo

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