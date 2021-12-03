【2021年度總結】來到12月，又是時候總結。今年樂壇可謂百花齊放，既有人氣王MIRROR，亦有不少新人加入競爭，為樂迷帶來許多好作品。不過這些歌手外，一年來還有不少「洗腦神曲」都是不容忽視的！開罐嚴選以下9首今個年度在香港最熱門，在網絡上紅爆的「金曲」，睇下「入選名單」係咪你心水！



相信不少人近期都陶醉於陶大宇的激昂歌聲之中。（影片截圖）

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這些洗腦神曲未必是由當紅歌手演唱、未必是完整的一首歌，但或因娛樂性極高、又或是夠貼地，而成為本年度膾炙人口的歌曲。數到近期最紅的一首，必數陶大宇近日被瘋傳影片中所唱的《倒轉地球》，原唱為劉德華，但因為陶大宇落力的出現，其大喊式叫唱加上撥水動作，成功駕馭歌曲變成他的招牌表演。

不少網民都表示一聽難忘，感嘆道「明明好難聽但又會一聽再聽」，有網民為他設立「我老婆鍾意咗陶大宇導致婚姻關係破裂關注組」，更有人他改圖想推舉他做叱咤903「我最喜愛的男歌手」，可見洗腦程度尤如邪教。

👇👇👇點圖睇2021年度9首另類神曲👇👇👇

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來年的叱咤頒獎禮相信亦會相當精彩，究竟以上作品會否出現於頒獎禮上？還有待揭曉！

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相信不少人都喜歡日本文化，除了經常「返鄉下」去日本旅行外，更會學日文、希望日後能與日本人交流、甚至到當地工作。不過，事實又是否真的如此美好？近日有連登網民於討論區上吐苦水，力數與日本人工作的難頂位，結果掀起不少人回應。

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