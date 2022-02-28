Interview是一場你和公司之間討價還價的博弈，無論去到邊薪酬幾多都是一個尷尬的問題，明明是討論你應得的報酬，偏偏提出要求的自己卻顯得最小心翼翼。事關報太少又比人再壓價，報太多即刻比人放入次選名單，而你無從得知對方心目中價位的情況下，到底應該點應對HR問到的薪酬期望問題？



《我要準時下班》劇照

有不少人在Interview一份新的工作時，除了期望有新的挑戰外，更期望有適當的薪酬調整。沒有人不希望能為自己的工作爭取一份最公平的報酬，而不是一個人打三份人工的工作量。但對於初出茅廬的Fresh Grad小薯仔，以至工作經驗不多的朋友，很容易怕冇人請，而在薪酬問題上把自己的價壓得太低。

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職業教練兼作家Octavia Goredema和談判研究所合伙人Andres Lares建議，其實求職者除了可以參照招聘廣告上的薪酬外，在interview前也應該在網上尋找同類型工種的月薪報告、招聘廣告、或靠人際關係多了解自己在該行業上的定位和合理薪酬。之後，按照reseach的database為自己定立一個理想的薪酬範圍，再為個人可接受之薪酬最低值劃一條底線，別被人壓過這個價。

這些事前的工作可以幫助你在interview時，快捷地應對HR問你實質薪酬數字的問題。同時，防止薪酬被對方壓得太低，結果覆水難收，最後做著和自己報酬不相符的工作。此外，如果你是有經驗的社會人士則可留意一下在interview內提出薪酬期望的黃金時間！

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當然一個越廣闊的薪酬範圍，作為求職者被對方考慮的機會亦越大，Lares表示這樣看起來像給予對方較大的自由空間，也為自己提供後路，可以隨時和對方再討論薪酬的問題。因此，各位求職者不用怕向HR提出自己的薪酬要求，別把自己放太低，以免最後獨自後悔！

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同場加映：面試陷阱題「你幾時返到工?」答錯即fail！ 過來人教咁樣答最得體

無論是在學校還是出到社會在公司，最考你臨場反應、號稱最鬥智鬥力的環節從來都不是你工作的時候，而是過海做神仙必不可少的interview。台灣一名網民近日在網上以「錄取後幾天上班」為題，出PO問一眾網民到底怎樣才是最好的回答。對此，有網民提出若然你是在職的有經驗人士，提出1個半月的時間是最為合理，因為一般公司的通知期都是一個月。不過，如果是freshgrad的小薯仔，可即時上班就是最好的回答！

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