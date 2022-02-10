新人入到公司對所有事物感陌生，有少少甩漏、犯錯等亦在所難免，不過若然一個星期、兩個星期、甚至一個月後，仍然犯同樣的錯誤，更可怕的是對方每朝返工如同一部重新開機的電腦，所有資料又要重新入過，作為佢的Lead你又會點做？有網民近日在討論區上發文指遇上極品新人王，每日返工都如第一日返工，更問他借錢！



《IT狗》劇照

從事IT行業網名「8.8.8.8」的網民近日在LIHKG討論區以「返工返到好似幫同事扶貧咁」為題發文，指老闆上年年尾聘請了一個新人，並叫網民Lead對方做事，雖則為新人，但以外表觀察對方大概似三四十歲，至少比網民大十幾歲。

網民表示新人一開始返工就黎料！「最初比（畀）啲簡單野（嘢）佢做，第二日睇佢做成點，啲野竟然原封不動，佢就話唔記得咗，連續幾日叫佢去做，佢得閒寧願上高登成人台睇亂倫post都唔理我，結果個task比我做哂。」。

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之後網民讓對方跟case，豈料對方竟然跟都冇跟就close file，結果被人投訴，工作又要網民做返。為防止更多意外發生，網民接著一星期都像教車師傅般，全天候坐在對方旁邊「逐隻case同佢一齊跟」，誰料對方一星期後再次「失憶」，「啲case又比我食返，呢次我就鬧咗佢。」令他十分氣憤。

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雖然之後「新人」的工作表現有改善，但所有事依舊表現被動，繼續甩漏，「我一問佢有冇跟足啲procedure，佢就一個驚訝既表情，之後合埋隻眼好似頭痛咁『呀！唔記得咗！』，搞到我好似控制緊個機械人做野咁。」

除了工作問題，極品新人王還有財務問題，連二百也要問他借。「我以為佢只係冇帶錢食飯，比咗現金佢，想佢用轉數快比返錢我，點知佢話下星期先比我。」而發文當天對方又再問網民借錢，更表示要月尾才還，「但係我見到佢手機開住馬會app，即係佢有錢去賭但係冇錢食飯？」

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對方一系列的荒謬問題，令網民不禁大呻懷疑人生，「真係未見過呢種人」，「覺得自己返工返到好似扶貧咁」他更比喻兩者就像美國和阿富汗的關係，「十足十好似美國幫阿富汗，又要train阿富汗軍隊、仲要比錢援助阿富汗、但係最後都輸比搭利班。」

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其實若然在職場上面對這種極品同事，對他仁慈時就是對自己殘忍，因為他們絕不是什麼感恩圖報的善類。與其為自己留下一個計時炸彈，倒不如在查清對方底細後，恨心地割捨他，別讓一個人能做的工作量變成三個人也做不完的可怕。

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