「食瞓屙」是每個人生活所需，但如果有日公司要求你，去幾耐廁所就要補返幾耐上班時間，大家可以接受嗎？近日有職場菜鳥在討論區上發文，指新工公司的老闆娘對他有這個要求，更問網民可以點做。



唔係人人可以遇到好公司好老闆（《IT狗》劇照）

一位匿名網友近日在104職涯診所發文，以「上廁所時間要扣回來隔天補班，是不是有病？」為題，引爆網民討論。網友在帖文中表示，他因為要準備考試，但又想賺點外快，所以找到一份part-time，但他只返了一日便決定劈炮唔撈。

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原來首日上班時，他因為有上廁所、裝水等離開自己個位幾次，結果老闆娘就提醒他「以後不可以這樣」，更表示公司規矩上班8小時就要做足8小時，上班就要專心上班，指他「超過公司能通融的範圍」，「聽完超傻眼！」

該網友認為老闆娘要求不合理，翌日補返上廁所的鐘數後就「劈炮」，「公司這樣的做法是不是有病？」更問一眾網民要如何避免再遇到這樣的公司，「這種況狀可以檢舉嗎？」

不少工作忙得連上廁所的時間也沒有 （《IT狗》

不少網民也支持原PO決定，「這個老闆娘超有病，算到這種程度也太誇張。與其每天被她這樣提醒，我寧可趕快離開，這不是上班，是坐牢！」更有網民建議「找中大型一點的公司，或上市公司會比較好一點。在老闆/老闆娘跟員工中間會有一層主管當媒介當緩衝，員工數一多，公司裏頭的老闆或老闆娘，比較不容易盯上你或特定人。」

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對於斤斤計較的公司，有網民提議應該反問老闆：「這種公司趕快走！同樣道理，那如果我每天早到10分鐘，晚下班15分鐘，一個月下來我送了公司550分鐘，中午吃飯時間我又晚10分鐘吃飯，所以一共是770分鐘，那請問公司是不是要補這些時間的費用給我？」

不過也有網民質疑原PO自己可能也有問題，「你為何只敢說上幾次廁所、裝水，不敢說你去了幾分鐘？試問你哪些所謂瑣碎的事。一件10分鐘、裝個五次水；上個廁所一次10分鐘、五次呢？請不要為自己當薪水小偷。」大家又認為該網友是「遇人不淑」，還是本身「身有屎」呢？

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疫情嚴峻，雖說政府呼籲僱主讓員工WFH，不過仍有網民表示，很多老闆一於少理，更搬出自己的一套「防疫哲學」，開創不同奇情的防疫策略，例如有網民指出，上司提議員工可以早一小時上班，這樣就可以不同跟上班的人逼車，減低感染風險，令他大反白眼。亦有其他網民分享公司的古怪的疫政策，令人好笑又無奈。看10個老闆疫下奇情工作安排