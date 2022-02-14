政府因應疫情嚴重推行公務員在家工作，不過近日網上流傳一段疑似公務員的聆訊錄音，根據錄音內容一名2月5日要WFH的公務員懷疑未得到上司同意離開工作崗位，早上10時多竟在樓下吃早餐，又疑似得罪同事，遭人埋伏影相並篤灰！



公務員WFH落街撐檯腳，遭同事埋伏影相報寸 / ViuTV《大叔的愛》劇照

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有網民在FB群組「公務員secrets」投稿爆料一段有關公務員WFH的聆訊，錄音提到一名呂姓男經理2月5日要上班，本身安排WFH，他卻被拍到在樓下吃早餐，疑似未得到上司同意離開工作崗位。

ViuTV《大叔的愛》劇照

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錄音內事主表示根據安心出行記錄，他在10時18分與老婆到達餐廳，更問聆訊人員：「落去買嘢食唔俾嘅？」他反駁指上司曾說過用膳時間彈性，但沒有規定WFH都要在12時至3時期間吃飯！加上早前政府又鼓勵分批用膳，「唔好喺最多人嘅時候去買嘢食」，所以他便在10時多離開工作崗位。

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懷疑被篤灰的事主，面對聆訊人員的解釋反應極大，他大罵：「要搞我？做我？我本身食緊嘢見到佢入嚟影我相，都即刻轉做外賣啦！」之後又堅持要「攞鐘」，但聆訊人員就指「攞鐘」要先向上司請示才離開工作崗位，並不是事後申請。網民都認為這名經理是「身有屎」，又表示星期六要上班的公務員不多，而他的姓氏和職位亦已經曝光，想低調處理事件也很難。

懷疑被篤灰的事主，面對聆訊人員的解釋反應極大！ / 《IT狗》劇照

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聆訊人員多次強調，今次事件其實只是時間性問題，更建議事主「可以寫返落書面解釋，話你唔知WFH都係12點至3點食飯，咁樣誠實交代係最好」。留言說說你的看法吧！

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