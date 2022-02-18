【確診/初步陽性/居家檢疫/衛生署】有網民在連登討論區發文，指有家人已經確診9日，本來家中只得他一個染疫，現在全家只剩一個成員是陰性，其他人在九日間全數中招，令他非常沮喪。



醫院爆滿，大量染疫市民濟留家中。

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網民「三從四德」表示，「屋企人確診咗9日，仲係屋企。本得1個中，宜家成家得番1個未中。」更令他感不安的是，所謂的14日家居隔離令，原來是由「最後一個確診者」離開之後，再重新計算14日，由於愈來愈多家人中招，加上遲遲未能送院，變相令隔離令無限延長。自己現連睡覺都戴口罩，只好見步行步。

衛生署本月在16日，於Facebook專頁上發佈6大步驟，教市民如果快速測試呈陽性，應如何處理。

👇👇👇按圖看衛生署指引👇👇👇

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