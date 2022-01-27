Omicron｜跟確診女友同居3天兼啪啪啪　男友竟沒染疫因做了3件事?

撰文：奶茶妹
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本港Omicron與Delta病毒夾擊未停，連續幾日確診個案破百，傳染力之強令人心驚。不過在台灣卻出現一個特殊例子。一名男網民在網上討論區發文，指自己跟女友同住三天後，女友證實確診新冠肺炎，可是他卻完全沒事，二人同住時不單沒宥戴口罩，更曾經發生性行為！男生可以完全免疫，令網民嘖嘖稱奇，紛紛問他到底做了甚麼。

女友中了新冠肺炎，可是男友卻完全免疫。

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同床都未被傳染

男網民在Dcard發文，指女友感冒了超過一星期都沒好，便決定去做檢測，結果證實女加確診新冠肺炎。當時他們已經同住3天，期間二人一起吃飯、睡覺，甚至啪啪啪。他作為密切接觸者，由一開始隔離到現在隔離完畢，都有檢查的結果都是陰性。他還記得當時負責檢測的人員問他，是不是睡覺都戴著口罩。他回答說沒有：「我們在家不戴口罩，更有發生性行為」。

早於2020年，美國紐約市衛生部門推出了疫情性愛指南，提醒大家做愛時的11個要點。文件建議，在任何情況下，如果想做愛，對象最好是自己的伴侶。如果選擇跟另一半以外，或者平時喜歡約炮的朋友，疫情期間的性愛就要注意更多。

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網民對男生免疫大感好奇，更笑說「這病毒挑人的，感覺它不喜歡你」、「拿你來做疫苗」。男生則表示，女友是上年中招，二人都打了3劑疫苗了，平時「吃健康食物、運動、不過勞」，他指自己一向有開運動習慣，疫情爆發後便把運動量減輕，避免身體過勞。他認為是這個舉動，令自己的免疫力增強。不過亦有網民提醒，病毒潛伏期很長，還是要多做檢測。

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