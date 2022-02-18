【醫院/確診/初步陽性/居家檢疫】染疫人數急增，公立醫院被逼爆，不少確診者只能在醫院外的臨時帳篷等候，不少人更要蓋上保暖錫紙，場面令人心酸。不少網民都疑惑，若有發燒或/和上呼吸道徴狀的人士到私家醫院門診求診，又是否受理？記者曾致電12家私家醫院查詢，發現每間私家醫院的門診或急症處理方法也有不同。



由於醫院爆滿，大量確診市民只能在戶外等待。

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記者以「有發燒及上呼吸道感染徵狀」，致電包括寶血、播道、浸會等12家私家醫院查詢能否看門診/急症，當中不少醫院表明不接收強檢人士，播道醫院更表示，若同住大廈有確診者，都不會接收；而浸會醫院剛表示沒有收症限制，亦有部份醫院經多次致電仍無人接聽。

1.浸會醫院

電話：23398888

無特別收接限制。



2.寶血醫院

電話：39719900

如果有症狀，要進行檢測（$900），等4小時陰性才可見醫生，若陽性要呈報衞生署，不可以見醫生。



3.播道醫院

電話：27115222

不收症，同住大廈有確診者，都不會接收。



4.仁安醫院

電話：26083388

發燒有病徵會睇症，但不可以安排入院，收$330診金。



5.荃灣港安醫院

電話：22756688

要求患者睇急症，收$500診金，不接收強檢人士。



6.港島嘉諾撒醫院

電話：25222181

不接收強檢人士，$320診金，晚上九時後$500診金（星期六日同價）。



7.香港港安醫院（司徒拔道）

電話：3651 8888

不接收強檢人士，但會看有發燒徵狀的病人，門診預約$450，急症$1000。



8.山頂明德醫院

電話：28490111

有發燒、傷風等類似感染徵狀，一概不接收。



9.港怡醫院

電話：31539000

電話錄音轉駁至門診部，之後電話一直無人回應。



10.養和醫院

電話：25720211

有人接聽，表示要轉駁至門診部，之後電話一直無人回應。



11.聖保祿醫院

電話：2830 8888/2890 6008

有人接聽，表示要轉駁至門診部，之後電話一直無人回應。



12.聖德肋撒醫院

電話：22003434

（未有接聽）



以上為截至2月18日下午4:00的資訊，只作參考，一切安排由醫院最終決定。

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除了到私家醫院求診，輕症市民亦可以到預約的士前往7間醫管局指定診所。病人可透過專設的預約平台，或每日上午8時至晚上10時致電3693 4770，預約專屬車隊服務，預約人須提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。服務只限於接送正在等入院的染疫患者，不過就算你已確診，仍要符合多一個條件，才可以call車。

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