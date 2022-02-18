【醫院/確診/初步陽性/居家檢疫】染疫人數急增，公立醫院被逼爆，不少確診者只能在醫院外的臨時帳篷等候，不少人更要蓋上保暖錫紙，場面令人心酸。不少網民都疑惑，若有發燒或/和上呼吸道徴狀的人士到私家醫院門診求診，又是否受理？記者曾致電12家私家醫院查詢，發現每間私家醫院的門診或急症處理方法也有不同。
👉輕症點call的士？強檢結果未有？8個必備官方熱線電話｜不斷更新
記者以「有發燒及上呼吸道感染徵狀」，致電包括寶血、播道、浸會等12家私家醫院查詢能否看門診/急症，當中不少醫院表明不接收強檢人士，播道醫院更表示，若同住大廈有確診者，都不會接收；而浸會醫院剛表示沒有收症限制，亦有部份醫院經多次致電仍無人接聽。
1.浸會醫院
電話：23398888
無特別收接限制。
2.寶血醫院
電話：39719900
如果有症狀，要進行檢測（$900），等4小時陰性才可見醫生，若陽性要呈報衞生署，不可以見醫生。
3.播道醫院
電話：27115222
不收症，同住大廈有確診者，都不會接收。
4.仁安醫院
電話：26083388
發燒有病徵會睇症，但不可以安排入院，收$330診金。
5.荃灣港安醫院
電話：22756688
要求患者睇急症，收$500診金，不接收強檢人士。
6.港島嘉諾撒醫院
電話：25222181
不接收強檢人士，$320診金，晚上九時後$500診金（星期六日同價）。
7.香港港安醫院（司徒拔道）
電話：3651 8888
不接收強檢人士，但會看有發燒徵狀的病人，門診預約$450，急症$1000。
8.山頂明德醫院
電話：28490111
有發燒、傷風等類似感染徵狀，一概不接收。
9.港怡醫院
電話：31539000
電話錄音轉駁至門診部，之後電話一直無人回應。
10.養和醫院
電話：25720211
有人接聽，表示要轉駁至門診部，之後電話一直無人回應。
11.聖保祿醫院
電話：2830 8888/2890 6008
有人接聽，表示要轉駁至門診部，之後電話一直無人回應。
12.聖德肋撒醫院
電話：22003434
（未有接聽）
以上為截至2月18日下午4:00的資訊，只作參考，一切安排由醫院最終決定。
除了到私家醫院求診，輕症市民亦可以到預約的士前往7間醫管局指定診所。病人可透過專設的預約平台，或每日上午8時至晚上10時致電3693 4770，預約專屬車隊服務，預約人須提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。服務只限於接送正在等入院的染疫患者，不過就算你已確診，仍要符合多一個條件，才可以call車。
👇👇👇按圖看抗疫的士注意位👇👇👇
同場加映：最新強檢名單、測試包派發點 疫情要mon實的10個網站｜不斷更新
香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈