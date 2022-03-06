香港疫情嚴峻，政府多次次呼籲僱主。盡量讓員工在家工作（WFH），以減少社區人流和社交接觸。不少公司已實行AB Team輪流上班，甚至全公司都WFH政策，更有網民表示，自1月起已經開始WFH，至今已有個多月沒有回到公司。有營養師提醒，WFH期間，除了要注意飲食之外，有一個環境因素，其實十分傷肝！



在家工作的確改變了不少人的生活習慣。

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台灣營養師程涵宇，早前分享了5個容易傷害肝臟的壞習慣，當中除了飲食要注意之外，原來曬不夠太陽都是一個大問題！對於在家工作的朋友來說，可是非常容易忽略的一點呢！

👇👇👇按圖看5大WFH傷肝陷阱👇👇👇

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在家工作由於比較少運動，如果飲食習慣沒有相應調整（例如少吃一點），身體的負擔就會在不知不覺間加重，大家要更加注意健康呢！

同場加映：最新強檢名單、測試包派發點 疫情要mon實的10個網站｜不斷更新

香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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