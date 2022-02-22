如果你洞房之夜，才發現自己太太一個驚天秘密，而你又不能接受，可以點做？近日有一名處男跟初戀女友相識三個月後結婚，初夜時才驚揭對方大腿有個不能接受的兩隻字紋身，最終怒極提出離婚，更要求女方償還禮金，究竟發生何事呢？



（《智能愛人》劇照）

根據馬來西亞《中國報》的報導，北京一名30歲男子因性格較內向，一直沒交到女朋友，於是在媽媽和媒人的安排下，跟一名姓張女子相親，二人拍拖三個月即兩情相悅閃婚，但男子媽媽卻發現兒子婚後不但沒有喜悅，還終日愁眉苦臉，更不肯返回新婚家。

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在媽媽追問下，兒子才肯透露真相。原來洞房當晚，他看到了太太的大腿側邊竟紋了「用力」兩個字，他瞬間大受打擊，更認定太太未婚前應該很濫交。媽媽知悉內情後，立即到女方家理論，更要求對方離婚及退還禮金。

（《智能愛人》劇照）

張女事後也承認腿上有這個紋身是她不對，她指自己並不是隨便的女人，只因當時太年輕，做事較衝動，而自從紋了這兩個字後，每次都造成戀愛障礙，現在也很後悔，所以理解丈夫的心情同意離婚，「不過我刺這2個字並沒有違法，因此要離婚可以，禮金部分則是不會退還。」由於雙方未能達成共識，將來很有可能要對簿公堂。

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