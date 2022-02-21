寒冷天氣警告現正生效！香港今日（2月21日）最低氣溫更只有8度，天文台預計未來幾日天氣仍然寒冷。寒流之下，一眾儲水式熱水爐用家叫苦連天，有網民直言要到海牙國際法庭，以危害人類罪控告儲水式熱水爐的發明者及生產商。



寒流之下，一眾儲水式熱水爐用家叫苦連天。

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網民「兎田ペルシア」在連登討論區發文，指「邊條X樣發明儲水式熱水爐」，指自己每次沖涼都如行刑，「我每日都企係廁所門口，同自己講我要堅強，無事嘅，痛苦嘅一刻好快會過。然後一除衫個刻就心諗：X你老X」帖文引來大量網民圍爐訴苦。有人而指最近有網上看到了新發明，可以用多點熱水，結果一看之下...

👇👇👇按圖看網民儲水式熱水爐災情回報👇👇👇

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有沒有正在使用儲水式熱水爐的讀者？你們還好嗎？留言報個平安吧。

同場加映：最新強檢名單、測試包派發點 疫情要mon實的10個網站｜不斷更新

香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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