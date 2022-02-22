Queendom 2丨網民票選6隊遺珠女團　這隊歌曲破4億瀏覽仍冇份玩？

韓國綜藝《Queendom》推出第二季，再次邀請6隊女團或女歌手對決，參演名單近日出爐，雖然參賽者之間人氣較平均，不過仍有很多女團是網民「千呼萬喚」依然缺席的，你心目中最想看到的又是哪隊呢？



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《Queendom 2》乘著2019年《Queendom》大受歡迎之後，再邀請6組女團或Solo歌手對決。不過新一季參加名單遲遲未公開，只宣佈由少女時代隊長泰妍主持，直到昨日（2月21日）最終人選才曝光。

泰妍擔任主持 / Twitter @GirlsGeneration

有指要參加《Queendom》系列的話，需要先在所屬電視台Mnet的音樂節目取得「一位」，不少本身被網民看好可以上節目的女團，就因為不符合條件或行程撞期而無份參加，成為節目遺珠。

【1】ITZY

成員包括禮志、Lia、留眞、彩領及有娜，2019年一出道即大紅，3年來6首主打歌YouTube點擊都破億，其中歌曲《WANNABE》破4億，《ICY》就曾橫掃12個「一位」，成員舞蹈實力強勁是一大賣點。

ITZY / Twitter @ITZYofficial

【2】Dreamcatcher

前身是5人女團MINX，改組後新增兩位成員，於2017年重新出道，主打暗黑曲風。不過《Queendom 2》近日傳出錄影消息時，Dreamcatcher正在直播與粉絲聊天，未有參加比賽。

Dreamcatcher / Twitter @hf_dreamcatcher

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【3】Weki Meki

2017年出道，其中成員有情及度延曾參加《PRODUCE 101》並入選限定團I.O.I，不過之後聲勢平平，暫時仍未奪得任何「一位」。

Weki Meki / Twitter @WekiMeki

【4】STAYC

知名作曲家黑眼必勝推出的首隊女團，2020年出道，歌曲《STEREOTYPE》YouTube點擊超過5,300萬次，海外人氣不俗。昨日（2月21日）推出新歌《RUN2U》回歸。

STAYC / Twitter @STAYC_official

【5】MOMOLAND

2016年出道，兩年後歌曲《BBoom BBoom》意外逆行而走紅，但成員接連爆出緋聞及退隊，令組合人氣不如以往，近日推出英文單曲《Yummy Yummy Love》並前往墨西哥宣傳。

MOMOLAND / Twitter @MMLD_Official

【6】LIGHTSUM

2021年出道的8人女團，成員霄瑗（初媛）和娜英曾參與《PRODUCE 48》，組合未正式出道已有一定人氣，而師姐(G)I-DLE亦是《Queendom》第一季參賽者。

LIGHTSUM / Twitter @CUBE_LIGHTSUM

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