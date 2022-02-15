菠蘿Pizza絕對是最受爭議的食物之一，不只意大利人聽到會皺眉，在Pizza界亦引起兩極看法。不過今次意大利人「復仇」的機會來了，全因當地有人惡搞紫菜包飯，到底又會否惹怒一班韓國網民？



紫菜包飯是韓國「國民美食」之一 / 金太太@愛料理

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眾所周知有一樣食物是意大利人避之則吉的，就是加入菠蘿作配料的Pizza，雖然他們最討厭的竟然並非夏威夷Pizza，但也絕對不代表不介意。近日韓國討論區theqoo就有人討論意大利人如何製作其他國家的「國民美食」，其中一張惡搞紫菜包飯的照片笑翻一眾網友。

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本身是卷狀的紫菜包飯竟變成Pizza造型，邊緣位十足日本菜的小型卷物，「Pizza」則鋪滿不同食材，如角切三文魚和枝豆，又擠上大量Tabasco模仿一片片辣肉腸。韓國網民都表示很佩服意大利人的創意，但就笑指今次是「報仇失敗」，因為賣相吸引得可以直接拿去售賣！

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討論區亦有人表示和加洲卷的材料分別不大，其實很多時都是誤打誤撞，兩地文化融合竟演變出一種新美食，不知這個米飯Pizza又會否成為潮流呢？留言分享你的看法吧！

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