FaceApp大臉功能實測　MIRROR十二子瞬間變肥佬　邊個肥咗都型仔?

撰文：何蔓琪
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大家常說如果五官生得端正，即使有點肉地，亦可從輪廓看得出成為男神女神的潛力，雖然疫情來襲令追星機會又變少，不過今次就利用MIRROR成員的照片，再用FaceApp將他們強行變成12位肥仔，見相如見人，先來看看成員的「全新面貌」吧！

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小時候曾是肥仔的姜濤，經過FaceApp加工後與童年照都有點相似，第一輯相會先放上肥仔照片讓大家猜猜，之後公開原圖，再將前後對比圖放在一起，鏡仔們變胖後的樣子你又想像得到嗎？

👇點撃圖片看FaceApp變胖前後的MIRROR成員👇

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👇點撃圖片看MIRROR成員兩格對比圖👇

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最搞笑的對比圖應該是Jeremy，肥仔filter對身形瘦削的他接近零傷害，連雙下巴也沒有！各位鏡粉又最喜歡哪位MIRROR成員的前後對比呢？

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瞬間有共鳴
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姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
陳瑞輝 Frankie
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
邱傲然 Tiger