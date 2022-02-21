韓國女團Apink在情人節推出新歌《Dilemma》，韓式英文發音加上副歌狂Loop，令不少香港粉絲都坦言聽到粗口諧音「X你媽」。近日有粉絲將事件告訴Apink，成員普美和南珠的反應相當搞笑，更叫粉絲教自己講廣東話粗口，毫無偶像包袱！



Apink今次回歸以5人形式活動 / Twitter @Apink_2011

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《Dilemma》歌詞本身是講述女生知道另一半已不愛自己，但無法下決心分手而陷入的兩難局面。不過歌名的韓式英文發音，加上副歌不斷重複令人感覺似粗口「X你媽」，意外引起網民討論，上架後亦一直位於YouTube香港熱門MV排行榜。

普美 / Twitter @Meungvan

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近日有參加視像簽名會的香港粉絲告知Apink此事，成員普美和南珠的反應笑瘋大家。普美露出驚訝的表情大叫「Oh My God」，南珠就叫粉絲示範說一次粗口，又擺出串嘴表情唱「Dilemma」部分。

南珠 / Twitter @Meungvan

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不少粉絲留言指想看成員在香港表演新歌，「一唱到Dilemma啲應援聲應該好勁」。出道10年的Apink一向以無偶像包袱著稱，過往也發生過不少爆笑事件，簡直是被偶像事業耽誤的搞笑藝人！

【1】扮《魷魚遊戲》麻甩大叔

2022年初，6位成員公開Fan Meeting的特別影片，她們扮成韓劇《魷魚遊戲》的一眾角色，更女扮男裝變身流氓大叔及小鮮肉。

IG @artist_eunji

【2】買大蔥送好友

2020年發行《Dumhdurum》時，普美在音樂節目被發現手持一棵大蔥，頒獎後眾人轉身走向好友MAMAMOO成員頌樂身邊送上大蔥。原來是因為頌樂的螢光綠One piece被笑指激似大蔥，而這棵蔥更是成員娜恩親自去買的！

【3】無厘頭短劇

2017年參加搞笑節目《SNL Korea》，不顧形象Cosplay動畫《小恐龍多利》角色之外又大玩短劇，飾演軟弱女友的夏榮原來一被碰到便會受傷，更因斷手斷腳被送入院。夏榮自責得叫男主角離開她，最後太激動而「原地去世」，情節十分無厘頭。

【4】2017年錄影綜藝《認識的哥哥》，娜恩當時參加PSY歌曲《New Face》featuring，普美以瘋癲表情翻跳Cover舞蹈笑爆全場，毫無偶包。

《認識的哥哥》截圖

【5】「開球女王」普美黑圖

2014年起普美為棒球賽開球，因投球實力意外強勁而獲得「開球女王」稱號，更成為棒球賽常客，她亦因每次都不顧形象投球而留下大量搞笑照。

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