政府再宣佈延長防疫措施，599F處所最快要到4月20日才可重開，除了繼續冇得做Gym，相信不少人最關心的是髮型屋未能營業，特別是幾乎每個月都要剪髮的男生，疫情之下網民都揚言要挑戰新髮型。



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很多灰爆的網民都「自暴自棄」，表示要趁機留長髮，但就遭其他人貼圖恥笑。覺得藝人造型好Charm？這些例子告訴你理想與現實隨時差好遠！

👇點撃圖片看長髮男生理想與現實的差距👇

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除了剪頭髮問題逼切，其實收入大受影響的髮型師同樣在找出路自救，推出上門剪髮服務，雖然未必能做到漂髮或電髮，但基本洗剪吹和染髮都有，希望大家即使不滿意髪型也有得補救！

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同場加映：疫情失控｜在家工作竟比Office更地獄？網民細數10個疫下WFH日常

WFH感覺可以Hea住返工，不過有網民就發文大呻其WFH生活似地獄，因為每日生活都好似倒模咁一成不變！有人在家工作變成打機過日辰，亦有人Chur到喺屋企都要OT，唔通打工仔之間都有平行時空？ 👉點擊看全文