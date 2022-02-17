WFH感覺可以Hea住返工，不過有網民就發文大呻其WFH生活似地獄，因為每日生活都好似倒模咁一成不變！有人在家工作變成打機過日辰，亦有人Chur到喺屋企都要OT，唔通打工仔之間都有平行時空？



WFH都好大壓力？ / 《鄰家花美男》劇照

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WFH平時畀人印象好Hea，更有公務員WFH期間落街撐檯腳，被埋伏同事影相報寸。不過網民「金城薑(全倉GOOG)」在連登發文，指WFH生活日復日反而更地獄，他直言：「每日嘅生活就係起身，開電腦返工，食lunch，之後繼續返工，訓教（瞓覺），每日如事（是）真係好癲，以前都可以搭下車放鬆下，依家一起身就好大壓力，唔想起身。」

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網友反應好兩極，有人表示WFH是瞓到自然醒及不斷打機的生活，超級輕鬆，亦有人吐苦水，指老細似乎覺得WFH時間好好用，每次開會都overrun，日常工作做不完結果又要OT。

👇點撃圖片看網民分享WFH生活👇

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其實WFH和返office各有各好，特別是疫情下冇得經常外出，大廈不幸有人中招的話更要去撩鼻做檢測。加上每日自己對住電腦，就會更掛住與一班同事吹水及放lunch的日子，希望疫情盡快穩定，大家都不用保持社交距離吧！

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