【Omicron/新冠肺炎/居家檢疫/居安抗疫】香港患新冠肺炎確診數字以倍數上升，已連日每日確診過千宗，現時公立醫院隔離病床使用量亦已達到上限，不少非重症患者只可以在家等候衛生署人員。根據連日確診人數推算，約有超過一萬名確診者仍未安排入院。即使大家都知道要先自行在家隔離，不過方式就未必人人正確，專家教你8招保障自己和家人。



公立醫院隔離病床使用量已飽和

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面對第5波疫情，劉榮幹醫生（Dr.Rex）在其YouTube頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」拍片分享，如果發現自己確診感染，如何隔離才是保障自己和他人？家人又可以做甚麼避免更大規模傳染？

👇點撃圖片看有同住家人確診時如何應對👇

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劉榮幹醫生

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【1】不要去急症室或看醫生

先不要恐慌，特別是非重症及已打疫苗人士，除非有不常見的病徵，否則初步確診後應即時於獨立房間自我隔離，也不要去急症室或看私家醫生，容易傳染別人。

【2】共用廁所後消毒

同住家人可戴保護力較強的N95或KF94口罩，如要共用廁所，確診者使用後以1:49漂白水消毒，包括水龍頭、沖水掣、廁所板及門鎖。

【3】患者別開抽氣扇

病毒會經排泄物傳播，沖廁要關廁所板；提醒患者如廁時不要完全關門，也不要開窗或抽氣扇，容易增加負壓，令病毒經抽氣帶到樓上單位，形成垂直傳播。

【4】留意重症病徵

家人要留意，沒打針人士或長者患重症機會更高，最常見會演變成肺炎，病徵包括胸口不舒服、呼吸不順、持續高燒等。

【5】測試血液含氧量

家中如有手指式脈搏血氧儀，可用來量度血液含氧量。若患者指數跌穿93%的話就要小心，可能是肺炎病徵，應致電熱線通知衛生署。

【6】約1星期會痊癒

非重症病人會慢慢痊癒，有打針的話大約1星期，病毒量會降低。

【7】進行多日快速測試

快速測試劑雖不及核酸檢測準確，但可測試到病毒量有否變低。病毒變弱失去傳染力的話，結果就會轉為陰性，建議連續進行多日測試。

【8】留意重症及死亡個案

雖然確診數字急升，但重症及死亡個案比率更反映到今次疫情的嚴重性，市民不要太過恐慌。👉👉👉醫生頻道按此

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