日前日本神奈川縣大和市一位42歲女性因懷疑虐兒致死而被捕，引起日本全國關注。該名疑犯事後被揭其所生的另外三名子女都因各種原因離奇死亡，令有關當局懷疑其餘子女身亡是否跟虐待有關。



42歲疑犯上田綾乃 （YouTube：ANN NEWS）

疑犯上田綾乃2月21日因涉嫌於2019年8月在家中虐待7歲兒子窒息致死被捕。令人震驚的是這次死亡的小學生雄大已經不是第一個死亡的孩子，而是第4個……

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2019年8月，疑犯上田綾乃的7歲兒子雄大因窒息而死亡，懷疑是被母親掩住口鼻導致。死者的臉部和後頭部亦發現有被大力擠壓的痕跡。令人吃驚的是，連雄大在內，這位媽媽原來已有4名子女相繼死亡，這次離世的是當中的次男。長男5個月大時因喝奶時窒息死亡，女兒1個月大的時候因嬰兒猝死症死亡。而三男1歲5個月大的時候因不明原因死亡。《日テレNEWS》報導指疑犯上田由2012年開始已經因疏忽照顧而接受兒童保護機關的支援。自此死者雄大曾兩次被機構接走，不過皆因法官表示沒有證據顯示虐待而被駁回長期保護的申請。

事件受到關注後，有不少人質疑爲何兒童保護機關沒有更積極地介入。即使事件發生4日前進行家訪也沒有察覺異常，認爲這次的悲劇全因他們失職。兒童保護機關所長高須正幸召開記者會時回應，機構並不能强制疑犯上田交出兒子。加上法官多次駁回申請，令雄大不能進入保護設施，而是轉以指導形式觀察。所長亦透露雄大在被機構保護期間表示母親生氣時非常可怕，自己曾經被母親打到吐血。

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電視台訪問雄大送院當天的目擊者時，有鄰居表示疑犯異常冷靜，完全沒有作爲母親應有的擔心慌亂神態。報導同時指出疑犯在報警將兒子送院時，謊稱兒子長期患有哮喘。綜合疑犯的行爲和4名兒女接連死亡的離奇案情，所長高須正幸提出疑犯可能患有「代理型孟喬森症」候群。該症候群患者會故意誇大或揑造兒女或被照顧者的生理、心理、行為或精神問題。自己扮演熱心照顧者的角色，以博取別人同情和注目；是最難察覺的虐待種類之一。

（YouTube：日テレNEWS）

這次的虐待致死案引起日本社會熱烈討論，有不少網民質疑疑犯根本是連續殺人，企圖謀取保險金，紛紛指出兒童保護機關的機制需要作出改變。同時也不乏對疑犯為獲得自我肯定傷害子女而感到心寒的人。

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