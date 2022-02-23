爲了支持自己喜愛的偶像、明星，粉絲們會製作應援物品、到不同景點聖地巡遊，或支持官方產品。最近日本靜岡縣伊豆市因爲出現一間疑似供奉韓國天團BTS的神社而被熱議。韓國電視台KBS也有報導事件，引起粉絲公憤，批評該神社不尊重藝人。到底BTS神社有何居心呢？一起來看看吧。



人氣韓團BTS （Twitter：@bts_bighit）

這間位於日本靜岡縣伊豆市的神社付屬於一間酒店，設於大海旁邊，於是改了「BY THE SEA」的名號，簡寫與防彈少年團BTS相同，並掛上成員的圖片，有投機取巧吸引粉絲來朝聖之嫌。

在官方網頁圖片中，可以看到山洞裏面掛上BTS七位成員的海報。平常看到神社的鳥居是紅色的，不過這裏的鳥居卻被塗上代表BTS的紫色。神社外的沙灘也擺放了BTS大型字母和長凳的打卡位。網上亦流傳一條神社祭司和朝聖者在BTS配樂下共舞的影片......

👇👇👇即睇BTS神社爭議👇👇👇

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韓國媒體KBS關注事件，指神社行爲不尊重。在社交平台發放BTS成員掛畫等行爲屬於侵犯版權，指控神社利用BTS的名義宣傳、賺錢。事件其中一個落眼點在於該神社有收取2000円（大約港幣135元）「入場費」，若需要特別祈福則是由5000円（大約港幣339元）起。

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神社炎上後，日本知名「暴露系」YouTuberコレコレ在2月21日到當地訪問神社負責人，爲何會設置BTS神社和對事件的看法。負責人表示他們在30-40年前已經開始用BY THE SEA/BTS的名稱，後來才出現韓團BTS，反擊抄襲説法。至於神社裏掛着的海報是ARMY朋友拜托他為BTS祈福才而掛起的，並不是每日掛。

官網中看到祭司身穿紫色服裝，身後鳥居也塗成紫色。被コレコレ質問時負責人表示紫色是最高貴的顔色，也是自己喜歡的顔色，因此才選擇使用，並沒有消費BTS作爲推銷。而對於BTS神社拜祭在生的人一點，祭司表示有宗教自由，拜活人、拜路邊石頭都是個人選擇自由。如果BTS本人沒有說不喜歡被拜祭，經紀公司也沒有直接發聲明反對，自己就會繼續BTS神社的營運。

不過2月22日，BTS神社的官網上載一篇道歉文。祭司表示自己是BTS的粉絲，坦誠自己的行爲是私人感情影響專業，會好好反省。然而官網上其他令人聯想到韓團BTS的照片並沒有移除，只是將掛有BTS成員海報的神社照片移除。

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大批粉絲在Twitter表示不滿，要求官方采取行動：「BY THE SEA 爲何會與毫無關係的BTS拉上關係呢？有取得官方許可嗎？還要收取2000円、亂用BTS照片...」亦有粉絲質疑祭司ARMY身份真實性，怒指事件令韓國媒體形容日本人無知、沒有常識，批評祭司影響日本形象，非常可恥。不過同樣有聲音指出粉絲們平常也會購買非官方產品，性質上與這次事件其實很相似，因此他們沒有資格批評BTS神社的做法。

BTS神社内部（BTS神社官網 by-the-sea.jp）

其實長久以來網上有不少ARMY發售自創產品支持BTS，大部分也是沒有獲得授權。究竟粉絲活動的界線到底是甚麽呢？買賣非官方應援和這次的神社爭議是同一性質嗎？......

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