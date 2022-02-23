分手後仍然可以是朋友嗎？那又能否接受前任與現任做朋友呢？上月一位日本網民於Twitter分享自己的獨特經歷，還被漫畫家畫成四格漫畫，道出一個前夫愛上自己的現任男友的奇葩故事……



網民あーりん@れにほいみん分享自己的奇葩經歷（Twitter：@02nagoya）

茅原クレセ（Kayahara Kurese）是一位漫畫家，經常募集一些在酒吧中發生的真人真事，將有趣事件畫成四格漫畫分享。網民あーりん@れにほいみん（Aarin）1月尾在Twitter上回應分享自己的奇葩經歷。説到自己現在的丈夫曾經在一間女裝酒吧工作，她一天帶前夫到丈夫（當時是男友）的店裏後，前夫竟深深地迷上Aarin的丈夫，更變成常客。

👇👇👇即睇前夫愛現任異聞錄👇👇👇

+ 5

👉日本內衣大賊3個月偷1000件胸圍底褲 一見這內衣顏色便忍不住偷?

原來網民あーりん@れにほいみん（Aarin）曾經離婚，之後依然與前夫保持良好友人關係。後來認識的新男友在一間女裝酒吧工作，Aarin將前夫帶到該酒吧時卻發生前夫迷上現任的意外場面。Aarin的丈夫（當時男友）身穿女裝，看起來就像是一位可愛女孩，令前夫瞬間愛上。

自此以後，Aarin的前夫會每周3次，不厭其煩地來回60公里的路程到女裝酒吧裏支持Aarin的丈夫。還會為他開香檳、送衣服和化妝品等等·禮物，成爲Aarin丈夫的真愛粉。後來Aarin和這位女裝男友結婚，也不改前夫對他的愛。這個3人組合還曾一起去過兩次旅行。其中一次是結婚的半年後，是Aarin的父母、Aarin、父母店裏的員工、前夫、現任一起去北海道的奇葩組合。

👉男人矮過1米7冇人權！日女電競選手失言炎上 Redbull、老闆秒割席

這個奇葩故事引起了漫畫家茅原クレセ的注意，將3人行的故事變成四格漫畫。Aarin在漫畫被瘋傳後補充即使知道兩人已經結婚，也一起去過幾次旅行，前夫的愛還是沒有改變。最後是丈夫抵不住前夫的愛，傳訊息跟前夫表示斷絕關係。於是可憐的前夫失戀了...

Aarin與現任丈夫的結婚照（Twitter：@02nagoya）

這個奇葩故事莫名令小編想起：「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離。雙兔傍地走，安能辨我是雄雌？」從Aarin分享的照片中，她的丈夫看起來真的很像女孩子，前夫會狂戀他也很合理呢！

同場加映：實驗室骷髏骨模型「生前」樣子曝光！日綜神還原長相竟是這麽帥

讀書時期大家應該都有在實驗室裏看過人造骷髏骨模型，除了覺得有點恐怖之外，又有沒有想象過他們生前的容貌呢?節目《月曜から夜ふかし》日前爲了滿足大家的好奇心，找來正在攻讀解剖學和臉部研究的美容師高見壽子老師，進行一系列驗證。到底實驗室的骷髏骨會是一位美男子還是醜男呢？詳情請到原文閱讀👈 👈 👈