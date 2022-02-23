日本有很多不同有趣節日，除了草莓蛋糕日、Pocky日等等，還有不少日本獨有的日子，而2月22日正是其中之一。原來2的發音在日文裏聼起來很像貓的叫聲（ニャン），於是2月22日就成爲了貓之日，製造了讓貓奴們光明正大地炫耀他們的愛貓的節日。小編爲大家集合了一連串可愛貓貓照片，爲你在寒冷天氣中添一份溫暖！



（Twitter：@aiai_shim）

👉日本內衣大賊3個月偷1000件胸圍底褲 一見這內衣顏色便忍不住偷?

今年的貓之日比往年更特別，因日期2022年2月22日裏比平常有更多2而被稱為超級貓之日（スーパー猫の日）。大量日本網民在Twitter分享貓貓相關的照片，連藝人、知名日本企業也為貓之日瘋狂。

👇👇👇即睇超級貓之日常👇👇👇

+ 23

👉豐滿戀柱入浴場面被網民喊cut 鬼滅第三季未出已陷Twitter罵戰！

愛狗之人也不要着急，接近年尾的11月1日就是狗之日。到時候大家便可以用愛狗的照片轟炸反擊！

同場加映：前夫愛上現任女裝男友更瘋狂追求！日女樂意3人行還一齊做呢樣...

分手後仍然可以是朋友嗎？那又能否接受前任與現任做朋友呢？上月一位日本網民於Twitter分享自己的獨特經歷，還被漫畫家畫成四格漫畫，道出一個前夫愛上自己的現任男友的奇葩故事……詳情請到原文閱讀👈 👈 👈