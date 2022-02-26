社交距離措拖維持到4月，宅在家當然也要找樂趣，剛好最近又有新一輪韓劇上架，止住一班Fans的「劇荒」！當中最矚目的一定是《氣象廳的人們》、《二十五，二十一》及《三十九》同一星期開播，其實串流平台還有不少好劇，即睇介紹！



朴敏英及宋江上演一夜情及姊弟戀情節 / 《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》

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【1】氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇

主演：朴敏英、宋江

類型：愛情、職場

集數：16

海外播放：Netflix（2022年2月12日起，逢星期六、日更新）

簡介：故事圍繞一班氣象局員工，陳夏京（朴敏英 飾）與韓氣峻（尹博 飾）曾拍拖10年，之後韓氣峻竟與李時雨（宋江 飾）的前女友蔡流進（Yura 飾）結婚。失戀的陳夏京面對李時雨關心，令她慢慢打破不再談辦公室戀愛的約定。

【2】迷網追兇

主演：徐康俊、金亞中、李施昤

類型：科幻、懸疑

集數：10

海外播放：Disney+（2022年2月16日起，逢星期三4pm更新一集）

簡介：劇情講述屬於秘密政府組織成員的金世河（徐康俊 飾）與刑警鄭拂曉（金亞中 飾）追查一名被稱為「幽靈」的神秘人（李施昤 飾），她24年前透過網絡行星防護罩（Grid）成功保護人類免受致命太陽風影響而滅絕，現在卻以謀殺案共犯的身分再出現。

【3】二十五，二十一

主演：南柱赫、金泰梨

類型：愛情、懷舊

集數：16

海外播放：Netflix（2022年2月12日起，逢星期六、日更新）

簡介：故事設定在1998年，22歲的體育記者白易辰（南柱赫 飾）與18歲的劍擊金牌得主羅希度（金泰梨 飾）在亞運會上第一次見面，認識3年間經歷創傷和誤會，最後在25歲和21歲那年才相愛的青春羅曼史。

+ 4

【4】我們的新紮學堂

主演：姜丹尼爾、蔡秀彬

類型：愛情、校園

集數：16

海外播放：Disney+（2022年1月26日起，逢星期三4pm更新兩集）

簡介：劇集講述第一名入學警大的熱血青年魏承現（姜丹尼爾 飾）夢想成為像警察廳長爸爸一樣的優秀警察，遇上後補入學又時常闖禍的高恩康（蔡秀彬 飾），性格相反的兩人與另外6位同學，一同經歷歡樂又令人心動的校園時光。

+ 4

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【5】三十九

主演：孫藝真、田美都、金芝賢

類型：愛情、友情

集數：12

海外播放：Netflix（2022年2月16日起，逢星期三、四更新）

簡介：三位女性好友即將踏入40歲，包括家世富裕的江南皮膚科院長車美昭（孫藝真 飾）、演技老師鄭燦榮（田美都 飾）及未拍過拖的百貨店化妝品經理張珠喜（金芝賢 飾），以她們為中心展開的友情、愛情與生活深度故事。

+ 3

【6】寧靜海

主演：孔劉、裴斗娜

類型：科幻、懸疑

集數：8

海外播放：Netflix（2021年12月24日首播，已播畢）

簡介：由男神鄭雨盛監製，在2075年的未來，地球資源面臨枯竭，一群精英部隊接下特殊任務，前往廢棄的月球太空站上尋找神祕樣本，宇宙生物學家宋智安（裴斗娜 飾）和探測隊隊長韓允才（孔劉 飾）等人登陸月球後又會發生甚麼事呢？

+ 1

【7】Ghost Doctor

主演：Rain、金汎、U-ie、孫娜恩

類型：奇幻、醫療

集數：16

海外播放：黃Viu（2022年1月3日首播，已播畢）

簡介：生活背景、個性和脾氣都截然不同的兩位醫生，醫術高超但性格傲慢的車英民（Rain 飾）和看到靈魂、醫術不濟的胸腔外科醫生高勝卓（金汎 飾）因一次意外令彼此的靈魂與身體結合，車英民昏迷後成為高勝卓身邊的「幽靈醫生」協助他。

【8】單戀原聲帶（Sound Track #1）

主演：朴炯植、韓韶禧

類型：愛情

集數：4

海外播放：Disney+（2022年3月23日首播）

簡介：攝影師韓善宇（朴炯植 飾）和作詞人李恩秀（韓韶禧 飾）是相識20年的好友，因一次事件而要同居兩星期，在相處的過程中關係慢慢變得曖昧。劇集最特別是以音樂講述愛情故事，選用多首經典情歌配合劇情，愛聽K-pop就不可以錯過。

+ 2

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