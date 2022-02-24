每年2月16日的「光明星節」是北韓重要節日之一，為了紀念前領導人金正日誕辰，通常會擺放紅色的金正日花，不過一名花農因政府問題而未能令鮮花如期盛開，竟要「食死貓」接受勞改？



「光明星節」是北韓重要節日之一 / 美聯社

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根據韓國Daily NK在2月10日的報道，被判勞改的韓姓男子年約50歲，一直在北韓進行溫室種植，平時主要栽種金正日花及紫紅色的金日成花。北韓今年冬天木頭供應不足，政府也沒有協助，令很多人因為難以維持溫室溫度而荒廢種植事業，該名男子也不例外。

疫情之下北韓政府本身未有打算大肆慶祝，上個月卻突然通知要搞金正日花展，根本不可能準時開花。被指疏忽職守的韓男判處勞改半年，另一崔姓男子則被控沒有設置好溫度而要勞改3個月。

北韓政府突然通知要搞金正日花展

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金正日花有「不朽花」之稱，由日本園藝學家加茂元照花20多年時間培育，1988年被送到北韓當作金正日的生日禮物，以維繫日本及北韓的友誼。全國都有專門種植金正日花的溫室，但因物質不足，北韓亦會從大陸進口這種花。

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