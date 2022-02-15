疫情下不少人轉為在家工作，和家人的相處及磨擦也會增多，一位網友就分享她的經歷，其家姐一向有Phone Sex習慣，WFH期間房內經常傳出呻吟聲，連電視聲也蓋不過，令該網友感到很困擾！



女網友因家姐Phone Sex而十分煩惱 / 《Penthouse上流戰爭》劇照

👉公務員WFH落街撐檯腳 遭同事埋伏影相報寸 網民：篤灰係大趨勢

一名女網友在Dcard港澳版分享，指她家姐最近因WFH而多了留在家中，但就不論早晚都經常在房間Phone Sex，即是透過電話或視像描述性愛情節或自慰，而刺激性慾及產生性幻想。

👉韓國三上悠亞丨21歲女團前成員轉做AV女優 自爆片酬價嚇呆網民

該網友表示家姐覺得自己呻吟聲不大，但事實上連電視或YouTube聲浪都掩蓋不到，無奈自己聽力不錯，每次都聽得一清二楚：「我有盡量將部電視機或者YouTube較大聲啲，咁佢就叫得大聲啲！」帖文吸引多位網友留言，很多答案實際得來又搞笑。

👇點撃圖片看網民留言獻計👇

+ 3

👉打工仔呻老闆神邏輯拒WFH 反要求OT：避開下班人潮減染疫機會

樓主直言十分煩惱：「雖然性需求人人都有，我都會respect，但你可唔可以細聲少少呀！」你又有甚麼看法呢？留言說說吧！

同場加映：女生見家長後遭男友媽數落 一個原因被罵別有居心 網民:快分手

不少感情穩定的情侶都會選擇在新年見家長，一位女網友就分享她的奇聞，本身計劃和拍拖3年的男友結婚，但初次拜訪男方家人之後反令她夢想幻滅。原來男友家庭思想保守，事後對方媽媽還在短訊直接數落她，一起看看發生甚麼事吧！👉點擊看全文