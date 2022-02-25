韓國男星柳俊烈因主演《請回答1988》而走紅，不過近日卻捲入炒樓醜聞，雖然他已第一時間否認，但網友普遍不賣單，其實不少韓國藝人都因為投資而惹來負面新聞，一起看看吧！



柳俊烈捲入炒樓醜聞 / 《請回答1988》劇照

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柳俊烈遭韓媒Dispatch爆料，2020年以58億韓圜（港幣約3,765萬元）買下一幢位於首爾江南驛三洞的建築，花24億韓圜（港幣約1,557萬元）拆卸重建，2021年9月完工後再於上月賣出，有指此舉最少淨賺40億韓圜（港幣約2,596萬元）。

他過往的言論亦被翻出，曾在電影《萬誘金錢》飾演證券行經理的他在宣傳訪問提到：「比起投資我更專注在演戲上，雖然不能保證，但應該不會出現我成為大樓業主的新聞！」而被批人設崩壞。

柳俊烈人設崩壞？

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在韓國買樓，普通人最多只能借到7成貸款，柳俊烈被指利用名氣才借到9成錢，亦引發一眾網友覺得不公平。其實不少韓星都試過疑似透過買賣房地產獲利，最後更被網友狙擊：

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其實藝人投資房地產並沒有大問題，不過提早取得情報，而走法律罅賺錢就容易令人觀感不佳，難怪事後復出都可能繼續遭到抨擊。

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