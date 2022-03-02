【封城/禁足令/全民檢測/居家隔離】今日香港新增確診55353宗，疫情至今累計確診宗數近30萬宗，非常得人驚。政府多次呼籲市民減少出外居家抗疫。然而每天在家中打滾，自以為每一處都比外面呼吸的一寸空氣都要乾淨，就放鬆對病毒的警惕。其實室內有不少地方都暗藏邋遢，甚至比公廁的廁板還要污糟！



（節目截圖）

近日日本節目《主治医が見つかる診療所》對室內日常會接觸的各處進行檢測，首先用棉花棒採樣，再用儀器檢測病菌數值RLU（相對吸光值），數值越大越污糟，看看到底哪處才是暗藏病菌的地方！

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結果發現最污糟的竟然不是廁所板，和大家都以為的手機螢幕，雖然手機的數值也名列前茅高達14605 RLU，但只排在第三。第一、二位的這兩個地方，它們的可怕之處是我們每一天，甚至每去做一個動作的時候都會接觸到，令你洗幾多手都無用！

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保持雙手的乾淨當然非常重要，但其實家居中的清潔亦同樣不能忽視，否則無論你多注意自己的個人衛生，結果還是敗在自以為無菌清潔的家居中，更令人不甘心！

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