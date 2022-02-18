確診數字不停急升，雖然已有大量公司改行WFH制度，但仍有很多非必要外出工作的打工仔，要天天逼地鐵或巴士上班。公司未考慮員工處境，到底還有甚麼無厘頭的抗疫政策令人得啖笑？



好多人都冇得WFH！ / 《IT狗》劇照

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有網民認為WFH好地獄，不過另一網民「IT狗唔易做」就在連登討論區大呻，指公司政策龍門任搬：「每日確診幾十單嗰陣，大廈有人確診就要檢測，直到收到陰性通知先可以返工；每日千幾單就唔使檢測，照常返工！」一講才知原來很多要返工的網民亦有相同心聲，直指公司政策簡直是神邏輯。

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職場小薯冇say只能無奈接受 / 《IT狗》劇照

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除了公司抗疫政策令人搲爆頭，網民亦表示其實作為冇say的職場小薯，只能無奈接受，希望更多僱主都可以體諒疫情下的不便。你又有甚麼意見呢？留言發表一下吧！

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同場加映：確診者無床位要在家隔離點算？醫生教8招同住家人如何應對免感染

香港患新冠肺炎確診數字以倍數上升，已連日每日確診過千宗，現時公立醫院隔離病床使用量亦已達到上限，不少非重症患者只可以在家等候衛生署人員。根據連日確診人數推算，約有超過一萬名確診者仍未安排入院。即使大家都知道要先自行在家隔離，不過方式就未必人人正確，專家教你8招保障自己和家人。👉點擊看全文