香港最近確診數字持續攀升，每日確診人數突破2萬人仍然未見頂。日前叙福樓集團旗下餐廳因應疫情宣佈由今日（28日）開始暫時停業，當中包括燒肉專門店牛角等。最近日本一間燒肉店在網上引起熱議，他們找到一個方法讓市民疫情下在家中也可以吃到店舖的味道。



「秒變好食、在家燒肉套餐」（Makuake網站截圖）

日本晨間節目《めざましテレビ》日前介紹燒肉店JAPANESE BEEF HUNTER 529.推出的「秒變好食、在家燒肉套餐」（秒で旨い、おうち焼肉セット）。產品聲稱可以讓客人在家中隨時吃到燒肉店的味道，在網上受到熱烈歡迎。

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疫情下有不少店舖停業，市民也減少了出外聚餐。在家工作、飲食的新常規讓市民特別想念堂食的滋味，當中燒肉更是因會「烏煙瘴氣」而難以在家中重現。日本烤肉店JAPANESE BEEF HUNTER 529. 看準疫情下這個市場空缺，推出在家燒肉套餐。裏面有7款不同A5黑毛和牛燒肉，由職人包辦切割、調味、燒烤3個步驟，冷凍後送到客人手上。

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負責開發這個套餐的食品公司老闆兒玉和之先生表示這次推出的「秒變好食、在家燒肉套餐」（秒で旨い、おうち焼肉セット），可以讓你宅在家用微波爐叮數秒就重現在店舖現場燒肉的味道。燒肉套餐在衆籌網站公開的4.5小時後已經達成目標金額。現在收集到的資金更是突破原定金額11倍（1111%），離衆籌完結還有30日，相信金額會繼續上升。

爲了最大程度重現燒肉店的味道，他們運用特殊的冷凍技術，將職人燒好的燒肉在-35°C下瞬間冷凍，保持鮮度。爲了最大程度重現燒肉店的味道，他們運用特殊的冷凍技術，將職人燒好的燒肉在-35°C下瞬間冷凍，保持鮮度。客人將燒肉連包裝放進微波爐加熱後，就可以吃到高度還原店鋪味道的燒肉。兒玉老闆表示考慮到現在疫下社會狀況，更應該多出一份力，讓市民可以在家中吃到店舖的味道。

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不用燒的燒肉(《めざましテレビ》截圖)

有網民在衆籌網站留言表示自己已經開始慢慢習慣留在家中的生活，不過還是很期望吃到美食。即使香港還沒有如此高科技、高還原度的燒肉，小編認爲大家也可以自製快速燒肉。將肉類一次過大量調味、燒烤，然後分批放進冰格保存，就能減少煮食時的油煙和清潔時間；即使宅在家也依然可以滿足吃美食的欲望。

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