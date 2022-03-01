【Omicron/第五波疫情/自我檢測】Omicron疫情未見曙光，在這個人人自危的時代，沒有什麼比染上新冠肺炎更可怕！有網民表示自己不幸染上新冠，怎料先被同住的室友趕走，後被家人嫌棄不準自己踏出房門一步，上網發文大呻嘗盡人情冷暖，怎料看畢全文的一眾網民竟都一面倒鬧他，更指係佢自己攞嚟！



《十八歲的瞬間》劇照

近日有網名「最卑微的夢」在LIHKG討論區上以「中左肺炎 feel到曬人情冷暖」為題，發文表示自己不幸染上新冠後發生的一連串事件，令他大嘆人情冷暖。事源他本身和朋友夾份租工廈住，同層的所有人都共用一個廁所沖涼，豈料「之後我突然染到有肺炎，個朋友就叫我即刻搬走，本身我都覺得惹到俾人唔係咁好，於是決定返屋企。」。

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之後，網民本以為可以在家中取得一點關心和安慰，誰知他表示入房的一刻才是惡夢的開始。「雖然平時關係唔好，但應該點都唔會俾難聽說話我聽……屋企人居然叫我唔好入廁所刷牙、沖涼，連去廁所都俾佢地（哋）話播毒，好似我中左（咗）咩絕症咁！本身已經唔舒服，仲要俾佢地（哋）精神攻擊，啱啱先學緊點樣係（喺）房刷牙，得個膠袋裝住啲水，真係得啖笑。」

沒想到原本打算上網出PO求安慰的網民，不單沒有取暖成功，反被一眾網民大轟自私且不懂感恩。全因網民的一番言論中指不想感染人所以搬出工廈，卻帶病回到家中播毒，完全沒把家人當係人！而且一直關係唔好的家人肯收留他，沒有趕他走，已經仁至義盡，還敢要求對方多多事情，理應自我反省一下！

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其實如果自己成為不幸確診的一人，而生活的地方不允許進行自我隔離，可以聯絡相關的機構提供隔離酒店的資訊和床位，而不是成為行走的病毒傳播體。而不想成為染疫者的各位市民，則應該做好個人衛生的措施和定時清潔家居環境，減低受感染的風險。

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