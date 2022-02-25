相信無論是自己，還是身邊的朋友們，總有聽過至少一個關於媽寶男的傳聞。但原來媽寶男只是一個原始品種，更可怕的是他歷經進化後的「姐寶男」！

台灣有一名網民近日在討論區上發文指，自己過去的5年裏一直和一位以結婚為前題的姐寶男拍拖。自從自己和對方的家姐第一次見面食飯後，對方便開始處處刁難，乜都睇唔順眼，更每天洗腦式地叫男友和她分手。網民一直忍氣吞聲，直到聽到男友對她說的一句話，終於決定立斬5年情！



《愛回家》劇照

近日有匿名的台灣網民在Dcard討論區上以「男友是姐姐的寶貝怎麼辦？」為題發文，敘述自己過往5年和一名姐寶男拍拖的事。她表示一開始因為男友說以結婚為前題交往，加上對方是個很沒有安全感，所以不能接受遠距離戀愛的人。因此，自己便搬到對方家附近居住和工作，誰知一切自從到男友家吃飯開始，便發生了改變。

👉🏻👉🏻👉🏻髮型屋最快4月20日重開 網民神測2022最新髪型預告：變低配版F4

「在一起久了也去他家見見父母親與他的姐姐，第一次一起同桌吃飯，因為是第一次一起吃飯難免不好意思夾，男友也看出來了，他幫我撥（剝）了蝦⋯他的姐姐突然很大聲的吼，你剝的第一隻應該是給你爸媽，你爸媽都沒剝你剝給別人⋯我真的嚇了一跳，跟他說不用幫我剝，我要吃我會自己剝，謝謝。他爸媽說：我們要吃會自己剝，妳那麼大聲幹嘛，我們自己來就好⋯」樓主表示當時覺得很委屈，但想著和自己拍拖是男友，而不是他的家姐，便忍了下來。

後來，樓主想盡不同的方法討好男友的家姐，買保養品、買日常用品、對方愛喝酒，所以就常買酒請他們喝、出去玩一定會帶手信回來給對方。可是，對方不但不領情還變本更厲欺負樓主。男友家姐還經常對男友進行洗腦，叫他和樓主分手。樓主表示一開始男友並沒有受到影響，更透露已因為家姐分手了很多次，但不知為何男友卻漸漸站在了家姐的一方。

《愛回家》劇照

隨著時間的推移，家姐對樓主的態度並沒有改變，而且每次見到她也總是黑口黑臉，沒有好臉色，甚至把她的付出當作理所當然！「我去他家吃飯，我會幫忙，不會煮但是會在旁邊切菜、端菜、吃完收拾整理洗碗，前年除夕夜我等他們吃飽我才過去他們家，想說大家都會有個娛樂賭博或者唱歌，我到他家時他姐看到我直接說那個飯菜整理一下碗筷拿去洗，他們就去唱歌了⋯」

👉🏻👉🏻👉🏻《解禁男女》徐玄拎狗帶、皮鞭玩SM 10名拍過18禁電影的韓國女星

之後一年的年假，本來樓主準備和男友二人世界，誰知對方的家姐和姐夫聽見自己沒有特別訂房後，便自顧自的加入，一路上緒多挑剔，「景點不好玩就被唸，住不好也被唸，住太貴也被唸，做什麼都不對。」

網民表示男友家姐還會惡頂奶奶上身，要求自己的身材苗條和一定要生兒子，為家族傳宗接代。「她總愛穿露奶的衣服，不然就是不穿內衣然後去男友房間聊天，雖然是姐弟但是我怎麼覺得很不舒服⋯」

《The King：永遠的君主》劇照

樓主表示因為男友家姐，搞到自己和男友的磨擦越來越多，漸漸的自己對這段感情的感覺淡了。最後，樓主說因為男友爸媽希望大家今年結婚，家姐於是又大爆發了，說盡了樓主的壞話，還列出了一系列奇怪的規矩要求她遵守，否則不準結婚。「他姐姐說以後嫁進我家不準常常回娘家，還有要生男生，以後三餐要準備，還有要給我爸媽孝親費，妳爸媽生病不準回家照顧，要叫男生去照顧⋯%#@$$$⋯」

👉🏻👉🏻👉🏻家姐趁WFH在房Phone Sex令細妹極困擾 網民：一呻吟你就播佛經

終於，樓主忍無可忍，當場反駁對方這些荒謬的要求！「哈囉姐姐你知道自己在說什麼嗎？你不是自己天天回娘家嗎？那為什麼我不能常回家呢？你婆婆也等妳生等了快10年了，妳自己也搬出來住了為什麼我不能搬呢？」結果令家姐大暴走。

《Happiness》劇照

樓主認為一直以來自己對男友都是真心實意，不讓對方受一點傷害，可自己的感情卻如此的遭人踐踏。「她姐姐回我：那就不要結婚啊，我也不想要你嫁我弟，我弟值得更好的人！我：是啊，每個人都值得更好的，當初妳弟沒有錢是我給他生活費，你講的頭頭是道怎麼沒看到你出手幫忙？妳弟買車子也是我幫他理財存錢才有的車子，妳弟衣服全身上下都是我買的，我沒拿過他的錢，跟他在一起從來都是AA沒有佔過他便宜。為什麼我會這樣做，因為他的一句話以結婚為前提交往，所以我已經把他當走永遠的另一半了。」

👉🏻👉🏻👉🏻家人確診隔離點睇醫生？8大線上問診平台 即日送藥/有間費用全免

樓主表示更荒謬的是，發生了這次爭吵後，男友竟語重心長跟她說「他說如果我做不到他姐跟我說的那些那就分開吧。他覺得他很痛苦⋯然後說了一句喔姐說你跟我在一起不就是為了我的錢我家的房子，所以還是分開吧！」，令本已心淡的她直接死心，狠斬一直以來委曲求存自己，小心翼翼呵護的5年情！而這位姐寶男竟然在分手後，還到處跟朋友說是網民出軌，令她感歎到底為何自己要白白浪費了這5年的青春。

看到這位網民的遭遇，一眾網民都留言聲討這對異常荒謬的姐弟，同時亦安慰樓主幸好她走得快，若然結了婚才是墮入真正的地獄，而樓主值得擁有更好的人！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：一眾網民對這對極品姐弟的看法吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 11

每一個人都是自己父母心目中的寶物，無論是女生還是男生，若然愛情令你變得如此痛苦，以至要委曲求全，那麼它只是影響你健康的感情毒瘤！愛一個人，首先是要尊重對方，尊重自己，如果連自己要怎樣做的人都不知道，又枉論懂得「愛」。

👉🏻👉🏻👉🏻打工仔呻老闆神邏輯拒WFH 反要求OT：避開下班人潮減染疫機會

同場加映：港男老公愛AA制Condom都夾錢 太太求收象徵式家用 對方神回應！

網名「肥金金」的網民日前在LIHKG討論區上以「我老公覺得所有野都係AA先係啱」為題發文，表示自己在和老公一齊的6年裏，無論是拍拖時還是結婚後，一直都是奉行AA制。而且不論大小，無論是上至租金，還是下至condom都要分一半，令網民感歎自己偶爾都想感受一下對方為自己付出、被愛的感覺，因此和老公提出收象徵式家用的建議，但老公的回應卻令樓主氣炸！

點擊連結看全文：港男老公愛AA制Condom都夾錢 太太求收象徵式家用 對方神回應！